[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Hùng Việt tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng

2026-08-31 14:46:00 baophutho.vn Hùng Việt là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đọi Đèn - chi bộ Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và...

Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia...

2026-08-31 10:06:00 Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai...

Cái giá của niềm tin

2026-08-31 07:39:00 baophutho.vn Niềm tin vốn không phải hàng hóa, nhưng trong thời đại mạng xã hội, nó có thể được chuyển hóa thành tiền. Một khuôn mặt được yêu mến, một tài...

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược...

2026-08-30 20:22:00 Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về...

Lan tỏa giá trị lịch sử trong thời đại số

2026-08-30 14:58:00 Cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức mới để tiếp cận, lưu giữ, khám phá, lan tỏa những giá trị tốt...

Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, trách nhiệm

2026-08-30 07:25:00 baophutho.vn Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết chính sách nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi...