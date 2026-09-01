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[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Theo đó, tầm nhìn đến 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

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Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Phát triển Bộ chính trị Nghị quyết Không gian Quốc gia Đổi mới sáng tạo tổ chức Tăng trưởng khoa học công nghệ kinh tế tuần hoàn
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