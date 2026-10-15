iPhone 18 Pro “out trình” iPhone 17 với RAM 12GB: Đẳng cấp xử lý AI không đối thủ!

So với iPhone 17 dùng RAM 8 GB, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sở hữu dung lượng RAM tới 12 GB. Đi kèm với đó là chip A20 Pro, giúp máy xử lý ổn định các tác vụ AI trên máy. Khác biệt về AI giữa hai thế hệ nằm ở tốc độ và khả năng duy trì hiệu năng, vì iPhone 17 vẫn chạy Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt.

RAM iPhone 18 Pro và iPhone 17 chênh nhau bao nhiêu?

Apple đã trang bị dung lượng RAM 12 GB cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở mức 8 GB.

Sự chênh lệch 4 GB này giúp dung lượng RAM trên dòng Pro thế hệ mới cao hơn 50% so với bản tiêu chuẩn tiền nhiệm, mang lại khả năng đa nhiệm và xử lý tác vụ mượt mà hơn đáng kể.

Bản Pro thế hệ mới nâng RAM lên 12 GB. Nguồn: Apple

RAM 12GB giúp iPhone 18 Pro xử lý AI khác gì iPhone 17?

iPhone 18 Pro có lợi thế khi xử lý AI so với iPhone 17 nhờ chip đời mới, bộ nhớ lớn hơn và tản nhiệt tốt hơn. Tuy vậy, hai thế hệ dùng chung nền tảng Apple Intelligence, với khác biệt chủ yếu ở tốc độ và độ ổn định.

Chip A20 Pro so với chip A19 khi chạy tác vụ AI

Vi xử lý A20 Pro trên dòng iPhone 18 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến, vượt trội hơn tiến trình 3 nm của chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro Max. Cùng với đó, GPU 7 lõi tích hợp Neural Accelerators thế hệ mới giúp tối ưu tốc độ xử lý các tác vụ Apple Intelligence nhanh hơn đáng kể so với GPU 5 lõi trên chip A19 của iPhone 17.

Theo Apple, iPhone 18 Pro còn được trang bị hệ thống Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi mới, nâng cấp mạnh mẽ so với Neural Engine 16 lõi đơn thuần trên thế hệ iPhone 17.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa chip A20 Pro và hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới giúp iPhone 18 Pro duy trì hiệu năng ổn định hơn tới 40% so với iPhone 17 Pro khi vận hành các mô hình AI lớn trong thời gian dài.

Đa nhiệm và giữ ứng dụng chạy nền với 12GB RAM

Theo bài phân tích từ Sforum, RAM 12 GB tạo thêm không gian cho các tác vụ AI trên máy và giúp iPhone thế hệ 18 Pro giữ nhiều ứng dụng chạy nền hơn. Người thường xuyên chuyển giữa camera, trình duyệt và ứng dụng chỉnh ảnh có thể nhận ra ưu điểm này rõ hơn.

Hỏi Siri qua camera khi nhiều ứng dụng vẫn chạy nền. Nguồn: Apple

Nhờ phần RAM tăng thêm, iPhone Pro thế hệ 18 có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở nhanh hơn, phù hợp với người hay làm nhiều việc cùng lúc trên điện thoại. Với người chỉ dùng vài ứng dụng mỗi lúc, khác biệt về RAM giữa iPhone 17 và iPhone thế hệ 18 Pro có thể khó nhận ra trong sử dụng hằng ngày.

Mua iPhone 17, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS

Bạn có thể mua iPhone 17 chính hãng tại CellphoneS, với giá tháng 10/2026 từ 26.490.000 đồng cho bản 256 GB đến 32.990.000 đồng cho bản 512 GB. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá từ 38.790.000 đồng cho bản bản Pro 256 GB đến 80.990.000 đồng cho bản Pro Max 2 TB tại CellphoneS, kèm các ưu đãi sau:

Thu cũ lên đời: Thu cũ lên đời được trợ giá đến 5 triệu đồng, không áp dụng cùng ưu đãi thanh toán.

Ưu đãi thanh toán: Người mua iPhone 18 series được giảm đến 2 triệu đồng tùy phương thức thanh toán.

Trả góp 0%: Cả ba mẫu máy đều có trả góp 0%, riêng iPhone 18 series có kỳ hạn đến 18 tháng.

Người dùng cầm bản Pro màu Đỏ burgundy vừa mua tại cửa hàng. Nguồn: Apple

Nếu chủ yếu cần dùng Apple Intelligence bằng tiếng Việt cho việc hằng ngày, iPhone 17 vẫn đáp ứng được vì nằm trong danh sách hỗ trợ của Apple. Nếu thường chạy AI trên máy lâu hoặc mở nhiều ứng dụng nặng cùng lúc, iPhone 18 là lựa chọn hợp lý hơn. Bản 256 GB của hai máy chênh nhau khoảng 12.300.000 đồng tại CellphoneS trong tháng 10/2026.

Nguồn: CellphoneS