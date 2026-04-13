Justin Bieber gây chú ý tại lễ hội âm nhạc Coachella

Justin Bieber gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp khi biểu diễn “Baby”, “Beauty and a Beat” tại Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất Mỹ.

Theo Billboard, màn trình diễn của Justin Bieber - diễn ra tối 11/4 giờ địa phương (chiều 12/4 giờ Hà Nội) - được khán giả mong đợi nhất sự kiện năm nay. Ca sĩ có phần thể hiện mang tính thân mật khi mở laptop phát các đoạn video cũ trên YouTube, lúc mới bước vào con đường âm nhạc.

Anh nhập đường dẫn tìm kiếm bản hit Baby, hỏi khán giả có nhớ bài hát này không, rồi hát lại những đoạn ngắn của các bài Beauty and a Beat, Never Say Never, Confident cùng bản cover With You. Trong lúc trình chiếu, một số đoạn video gặp trục trặc kỹ thuật. Ca sĩ nói đùa: “Wi-Fi, thôi nào”.

So với Sabrina Carpenter một ngày trước, phần trình diễn của Bieber được tối giản đáng kể. Phần lớn thời lượng, nghệ sĩ biểu diễn một mình, vừa hát vừa di chuyển quanh sân khấu. Các tiết mục không có vũ công, không đạo cụ phức tạp, cũng không có thay đổi trang phục hay thiết kế bối cảnh. Anh mặc một chiếc quần jeans lửng, áo hoodie cùng kính râm. Giới chuyên môn nhận xét cách dàn dựng cho thấy Bieber muốn tập trung hoàn toàn vào giọng hát.

Theo Hollywood Reporter, sự trở lại của Bieber diễn ra sau giai đoạn nhiều biến động trong sự nghiệp. Anh hủy tour diễn vì vấn đề sức khỏe, bán bản quyền âm nhạc, trở thành một người cha, và chia tay quản lý lâu năm Scooter Braun. Năm ngoái, anh trở lại với album Swag và bản deluxe Swag II, nhận đề cử Grammy cho Album của năm.

Justin Bieber hát trên nền một video cũ tại Coachella 2026. Ảnh: YouTube Coachella

Billboard cho rằng đối với người hâm mộ, màn biểu diễn tại Coachella nhằm tôn vinh sự nghiệp của Justin Bieber. Tuy nhiên, với ca sĩ, sự kiện giống như cơ hội hướng đến sự bình yên cho bản thân, gia đình lẫn quá trình sáng tạo mà anh nỗ lực xây dựng.

Hồi năm ngoái, Bieber phủ nhận tin đồn sử dụng ma túy. Trên People, đại diện ca sĩ cho biết anh đang có cuộc sống tốt đẹp, tập trung vào sức khỏe, các dự án nghệ thuật và hỗ trợ Hailey chăm con. Anh trải qua nhiều thay đổi trong năm qua khi kết thúc một số mối quan hệ bạn bè và kinh doanh không còn phù hợp. Nhưng nhiều người “cố chấp duy trì những câu chuyện tiêu cực, giật gân và gây hại” về sức khỏe tinh thần, thể chất của anh.

Trước đó vào tháng 6/2022, anh thông báo hoãn tour diễn quốc tế Justice do bị liệt nửa mặt, không thể nháy mắt hoặc cười. Hai năm trước đó, anh được chẩn đoán mắc hội chứng Lyme, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn.

Một số nghệ sĩ khách mời xuất hiện cùng Bieber như Tems, Wizkid, Dijon và The Kid Laroi, mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Kết thúc chương trình, Bieber hát Daisies cùng ca sĩ Mk.gee trước khi ban tổ chức bắn pháo hoa khép lại đêm diễn. Bieber sau đó gửi lời cảm ơn khán giả và nhanh chóng rời sân khấu. Anh còn một màn biểu diễn vào ngày 18/4.

Coachella là lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện bắt đầu từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào bốn ngày cuối tuần. Những ngôi sao nổi bật trong chương trình là Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G.

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2011.

Đầu tháng 2, anh từng gây chú ý khi diện quần đùi và tất, trình diễn bài Yukon tại Grammy 2026. Tiết mục lập tức thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong đêm trao giải.

Justin và vợ - Hailey Bieber - chơi thân từ khi mới bước vào làng giải trí, từng hẹn hò từ năm 2015 đến 2016. Cuối tháng 9/2019, họ làm đám cưới tại bang South Carolina, Mỹ sau hơn một năm đăng ký kết hôn. Tháng 8/2024, bé Jack Blues Bieber chào đời.

