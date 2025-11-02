Kết luận của Bộ Chính trị về bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

{title}
{publish}
{head}
Tại Kết luận số 202-KL/TW ngày 31/10/2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương chủ động, khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26/9/2025 về bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị mới ban hành; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Nguồn baotintuc.vn
baophutho.vn Sáng 4/11, thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) về Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Dự...
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân...
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo Quốc hội hoàn...
V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Điều quan trọng đối với chúng ta là thu hút toàn thể những người lao động, không trừ một ai tham gia vào việc quản lý nhà nước. Đó là một nhiệm vụ rất...
baophutho.vn Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phú nhận thấy công...