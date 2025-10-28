Kết nối sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Phú Thọ

Chiều 28/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị gặp gỡ các cơ quan, tổ chức và Doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2025.

Đến dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM); cùng 150 doanh nghiệp, đai diện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang sản xuất, kinh doanh và có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai quốc gia đã và đang không ngừng củng cố lòng tin chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ và giao lưu Nhân dân. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, một trong những đối tác thương mại, du lịch và phát triển lớn nhất, đồng thời là người bạn tin cậy lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Trên nền tảng ấy, tỉnh Phú Thọ tự hào là một trong những địa phương nhận được sự quan tâm đặc biệt và dòng đầu tư mạnh mẽ từ Hàn Quốc. Tính đến tháng 9 năm 2025, Phú Thọ đã thu hút 725 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 13 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, với 380 dự án và tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ USD.

Các dự án FDI từ Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho gần 200.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 11 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Đây là những đóng góp không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn góp phần quan trọng trong ổn định xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại sứ quán Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Công ty Luật TNHH Lee&Ko Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phú Thọ giờ đây có quy mô dân số lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực mạnh mẽ hơn, đang nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, logistics, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, giáo dục và dịch vụ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh luôn xác định rõ: Để thu hút được các dự án FDI có chất lượng, bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Do đó, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng thiết lập kênh đối thoại định kỳ giữa chính quyền và doanh nghiệp; phân công Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doạn nghiệp làm đầu mối phụ trách giải quyết thủ tục đầu tư, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tỉnh cũng mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với KOTRA, KOCHAM để xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ mở rộng sản xuất, kết nối doanh nghiệp Hàn – Việt tại Phú Thọ.

Các đại biểu dự hội nghị

Liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Cùng với xác định rõ vai trò trung tâm của giáo dục nghề nghiệp, liên kết doanh nghiệp – nhà trường – chính quyền, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung đầu tư các trung tâm đào tạo, nâng cao tay nghề lao động theo nhu cầu thị trường, đặc biệt là các ngành kỹ thuật, công nghiệp chế biến, điện – điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc kết nối với doanh nghiệp trong tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao năng lực sản xuất, quản trị và đổi mới công nghệ.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô phát biểu khai mạc hội nghị

Nhấn mạnh quan điểm: “Thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Phú Thọ luôn cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, cạnh tranh và ổn định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công. Đồng hành và hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm mở rộng đầu tư, phát triển bền vững tại Phú Thọ...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trên hành trình phát triển phía trước.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tham gia thảo luận các nội dung hợp tác về kinh tế – xã hội, môi trường, chính sách và cơ hội đầu tư tại Phú Thọ; nêu bật nhu cầu, nguyện vọng, cũng như những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải trong quá trình hoạt động, từ đó đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và hợp tác.

Đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú thọ với các đối tác Hàn Quốc, tập trung vào việc đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng nội địa, nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, năng động và hiệu quả.

Đại diện phía Hàn Quốc cho biết, việc sáp nhập mở ra không gian văn hóa lớn cho tỉnh, do đó, mong muốn tỉnh triển khai mở Trung tâm văn hóa Việt – Hàn ở Phú Thọ, tăng cường giao lưu Nhân dân, văn hóa, công nghiệp, tay nghề giữa sinh viên, lao động hai nước. Để tháo gỡ các vướng mắc về thuế, hải quan, nhân lực, phía Hàn Quốc mong muốn tỉnh tổ chức nhiều buổi hội thảo để thu hút nguồn nhân lực; thành lập Đội công tác chung triển khai các chương trình nghị sự giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại sứ quán Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc và đại diện các doanh nghiệp tại hội nghị

Hội nghị cũng chứng kiến nội dung ký kết, ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ với Công ty Luật TNHH Lee&Ko Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác kinh tế giữa tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.

Nhấn mạnh sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật và quản lý của các nhà đầu tư Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại hội nghị để có những giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh cũng như trong suốt quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ