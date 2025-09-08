Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Ngày 8/9, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới - năm 2025 (lớp 2).

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến phát biểu tại lễ khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 122 học viên đến từ 5 đảng bộ xã, phường: Hy Cương, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu, Việt Trì. Trong thời gian 7 ngày (từ 8/9/2025-14/9/2025), các học viên được học tập, tiếp thu những chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Chương trình học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - năm 2025 gồm nhiều nội dung quan trọng và thiết thực, đặc biệt là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là cơ hội để các đảng viên mới được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đồng thời giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức.

Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức; thực hiện tốt các quy định của lớp học; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngọc Tuấn