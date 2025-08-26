Xây dựng Đảng
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT

Ngày 26/8, Trung tâm chính trị xã Tân Sơn phối hợp với Ban Xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học sinh THPT.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 58 em học sinh ưu tú của 3 trường THPT Tân Sơn, THPT Minh Đài, Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn. Trong thời gian 4 ngày, các em học sinh sẽ được tìm hiểu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học, mỗi học sinh sẽ vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, kiên trì rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu tham gia các hoạt động của trường, của lớp và địa phương; nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Việc bồi dưỡng học sinh ưu tú kết nạp vào Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hà Quyên - Công Sơn

(Trung tâm DV Sự nghiệp công Tân Sơn)


