Khai mạc chương trình kỹ năng sống “Học làm người chiến sĩ" năm 2026

Ngày 20/6, tại phường Hòa Bình, Trung tâm Văn hóa, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung đoàn Tên lửa 250 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khai mạc chương trình kỹ năng sống “Học làm người chiến sĩ” năm 2026.

Ban tổ chức chương trình và các học sinh tham gia khóa học.

Đây là khóa học thứ 2 được tổ chức với sự tham gia của 40 học viên trong độ tuổi từ 8 - 16 tuổi. Chương trình nhằm tạo môi trường trải nghiệm lành mạnh, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật, tinh thần tự lập; đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống.

Chương trình năm nay được thiết kế linh hoạt, kết hợp giữa giáo dục quốc phòng, giáo dục truyền thống với rèn luyện kỹ năng sống và các hoạt động tập thể. Tham gia khóa học, học viên được huấn luyện các nội dung cơ bản trong môi trường quân ngũ như chế độ nền nếp quân đội, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật quân sự, rèn luyện thể lực... Bên cạnh đó, các em được học tập về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử các cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc; quán triệt 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, 10 chức trách quân nhân; thực hiện nghiêm 11 chế độ trong ngày và chế độ thể dục buổi sáng.

Đại diện Ban tổ chức, Trung đoàn Tên lửa 250 và học sinh phát biểu tại chương trình.

Ngoài các nội dung giáo dục quốc phòng, chương trình chú trọng trang bị những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý cảm xúc, sơ cấp cứu cơ bản và xử lý các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động tham quan, hành quân, trải nghiệm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 250, các học viên được bồi đắp lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, mỗi học viên tham gia chương trình đều mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình. Ban tổ chức cùng Trung đoàn Tên lửa 250 cam kết phối hợp chặt chẽ, bảo đảm môi trường rèn luyện an toàn, bổ ích, giúp các em có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.

Hồng Duyên