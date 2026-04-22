Khai mạc Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026

Tối 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026.

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 cùng đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và du khách.

Chương trình diễn ra từ ngày 22-26/4/2026, là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh; tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá ẩm thực, du lịch của các đơn vị tham gia sự kiện.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị du lịch giới thiệu các gói sản phẩm, chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn thu hút du khách.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Phú Thọ; các gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, trình diễn nghề truyền thống phục vụ du khách; phát động hưởng ứng kích cầu du lịch năm 2026 với thông điệp “Phú Thọ - đến để yêu”.

Chương trình được tổ chức với quy mô hơn 140 gian hàng, quy tụ sự tham gia của gần 120 đơn vị đến từ các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, chủ thể OCOP, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, ẩm thực trong tỉnh và cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11-12%/năm; trong đó du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước; là điểm đến tổ chức các sự kiện quy mô lớn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, có sức lan tỏa rộng trong nước và vươn tầm quốc tế; đồng thời là cực tăng trưởng du lịch phía Tây của Thủ đô Hà Nội.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kích cầu, thu hút du khách.

Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động kích cầu du lịch năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm; qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Đất Tổ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút khai mạc Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026, tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá ẩm thực, du lịch của các đơn vị.

Cao khôi