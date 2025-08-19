Khai mạc Giải thể thao truyền thống “Cup supe Lâm Thao” năm 2025

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); kỷ niệm 63 năm Ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2025) và Ngày Bác Hồ về thăm Công ty (19/8/1962 – 19/8/2025), chiều ngày 19/8, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức khai mạc Giải thể thao truyền thống “Cup Supe Lâm Thao” năm 2025.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng hoa chúc mừng các đội tham gia thi đấu

Giải đấu năm nay thu hút trên 300 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và pickleball. Trong đó, 6 đội bóng đá nam sẽ thi đấu tổng số 15 trận; 11 đội bóng chuyền hơi nam - nữ thi đấu 29 trận. Các môn bóng bàn, cầu lông và pickleball thi đấu theo các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ phân theo nhóm tuổi.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng các đội tham gia Giải thể thao truyền thống “Cup Supe Lâm Thao” năm 2025.

Giải thể thao “Cup Supe Lâm Thao” là sự kiện văn hóa - thể thao thường niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người lao động, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi trong toàn Công ty. Giải đấu còn là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và những cột mốc lịch sử vẻ vang của đơn vị, đồng thời khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất - kinh doanh.

Trận đấu bóng chuyền hơi giữa đội Xí nghiệp Supe 2 gặp đội Xí nghiệp NPK 3

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả đã được chứng kiến 2 trận bóng chuyền hơi đầu tiên đầy hấp dẫn giữa đội Xí nghiệp Supe 2 gặp đội Xí nghiệp NPK 3 và đội Xí nghiệp A xít gặp Khối Hành chính. Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, quyết liệt nhưng đầy tinh thần thể thao, thể hiện sự đoàn kết, nhiệt huyết và quyết tâm cao của các vận động viên trong ngày hội lớn của toàn Công ty.

Ánh Dương