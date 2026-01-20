Xây dựng Đảng
Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2026

Sáng 20/1, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2026.

Quang cảnh khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2026.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I có 66 học viên, trong đó có 44 sinh viên. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng, đồng thời đề nghị đội ngũ giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ động cơ vào Đảng, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những đảng viên gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

