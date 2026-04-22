Khai mạc Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế “Dòng chảy văn hóa”

Ngày 22/4, tại Trường Đại học Hùng Vương, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Chi hội Mỹ thuật tỉnh tổ chức Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế với chủ đề “Dòng chảy văn hóa”.

Dự khai mạc triển lãm có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội giao lưu mỹ thuật quốc tế Hàn Quốc; một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và Trường Đại học Hùng Vương.

Triển lãm là hoạt động tiếp nối hành trình hợp tác mỹ thuật giữa Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc từ năm 2012 đến nay, qua 7 kỳ triển lãm tổ chức tại Phú Thọ, Seoul và Yên Bái. Không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, các triển lãm còn tạo cầu nối để nghệ sĩ hai nước giao lưu, trao đổi, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa vì hòa bình và phát triển.

Với chủ đề “Dòng chảy văn hóa", triển lãm lần này là một trong những hoạt động văn hóa thiết thực phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm quy tụ 118 tác phẩm của 107 tác giả, trong đó có 11 tác phẩm điêu khắc. Đây là lần triển lãm có quy mô lớn nhất với sự tham dự của các họa sĩ của tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và sự góp mặt của các họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có những tên tuổi mỹ thuật Việt Nam đương đại như: Thành Chương, Lê Trí Dũng, Vương Duy Biên, Đào Hải Phong... Cùng 19 tác phẩm của 10 nghệ sỹ đến từ thủ đô Seoul - Hàn Quốc.

Các tác phẩm được trưng bày trong khuôn viên Trường Đại học Hùng Vương, không gian tri thức, học thuật, nơi hàng chục ngàn sinh viên đang theo học, trong đó có các sinh viên mỹ thuật. Thông qua triển lãm, các họa sĩ và người yêu mỹ thuật hai nước Việt Nam - Hàn Quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác văn hóa. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam nói chung và Đất Tổ nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Triển lãm.

Thông qua Triển lãm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, phục vụ Nhân dân và du khách thập phương trong những ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 22-27/4/2026 tại trường Đại học Hùng Vương.

Thanh Hằng - Đăng Khoa