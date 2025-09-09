Khai thác thế mạnh mạng xã hội đưa thông tin chính thống đến Nhân dân

Tận dụng ưu điểm nhanh, không giới hạn về không gian, địa điểm để cập nhật và tiếp cận nguồn thông tin chính thống, đến nay nhiều phường, xã đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, phát huy hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền chính trị, đưa thông tin chính thống đến với Nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Âu Cơ đăng bài trên trang fanpage của phường.

Nhiều cách làm hay

Ngay sau khi sáp nhập, mạng xã hội đang trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, nhanh chóng, tiếp cận rộng rãi người dân. Tại nhiều xã, phường, cơ quan, đơn vị đã sáng tạo và chủ động ứng dụng phương thức này, biến các trang mạng xã hội thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Các trang fanpage không chỉ cung cấp thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân còn lắng nghe, tương tác và giải đáp thắc mắc, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Từ sau khi sáp nhập, trang fanpage xã Xuân Lũng – Làng Dòng đã trở thành kênh thông tin hiệu quả, thu hút trên 2.700 lượt thích và theo dõi. Ông Cao Xuân Huy – Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cho biết: Dù mới đi vào hoạt động từ khi thành lập xã mới sau sáp nhập, trang thông tin của xã đã phát huy tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thông tin về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bên cạnh đó, trang thông tin cũng cập nhật liên tục các hoạt động của xã, giới thiệu quảng bá các nét văn hóa đặc trưng của địa phương tới mọi người dân...

Trang fanpage “Xuân Lũng - Làng Dòng” thu hút trên 2.700 lượt thích và theo dõi.

Hầu hết các trang fanpage của các xã, phường được thành lập cùng thời điểm sáp nhập và đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành kênh truyền thông hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thông tin được cập nhật hàng ngày về các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Không chỉ vậy, các kênh tuyên truyền đó còn tận dụng mạng xã hội để giới thiệu các mô hình kinh tế giỏi, các nét văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá sản phẩm, hình ảnh của địa phương và nâng tầm thương hiệu. Anh Trần Quang Sơn – cán bộ Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Âu Cơ, người quản trị trang thông tin phường chia sẻ: Ban đầu trang thông tin phường chỉ có một vài chục người theo dõi, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức trong phường thì đến nay trang fanpage của phường đã có hơn 1.400 người theo dõi. Trong đó có rất nhiều người là con em xa quê quan tâm những thông tin về địa phương, người dân trên địa bàn thường xuyên cập nhật những thông báo, lịch làm việc, hay các chính sách của Đảng và Nhà nước... Chúng tôi cũng đã tiếp nhận một số những thông tin phản hồi của người dân, tổng hợp báo cáo và kịp thời giải đáp. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ quản lý trang và tích cực cập nhật đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Người dân xã Xuân Lũng tích cực theo dõi thông tin trên fanpage của xã.

Cập nhập nhanh chóng, hiệu quả

Tích cực kết nối với Nhân dân qua mạng xã hội, tuyên truyền chính sách, hoạt động của địa phương là cách cập nhật tin tức nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay rất nhiều xã, phường, công an xã, đoàn thanh niên... của các địa phương trên địa bàn tỉnh đều xây dựng trang fanpage, nhóm địa phương để tuyên truyền, cung cấp thông tin hữu ích. Hiện tại chưa có quy định về tên của các trang thông tin, tuy nhiên, chỉ cần truy cập tên xã vào công cụ tìm kiếm trên facebook, người dân dễ dàng có thể tìm kiếm được thông tin.

Ông Nguyễn Văn Niên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 9, phường Phong Châu cho biết: Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo thì tất cả thông tin đã được Chi bộ khu truyền tải đến Nhân dân nắm bắt rất kịp thời và nhanh chóng, hay những thông tin đã được Công an phường chia sẻ, thông báo, đặc biệt như nhưng cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, có cả hình ảnh minh họa nên rất dễ hiểu, tình hình an ninh trật tự tại địa phương...Từ đó thì người dân nắm bắt thông tin kịp thời, thực hiện các chính sách cũng rất là tốt.

Cùng với lập trang fanpage, nhiều xã, phường còn lập các nhóm zalo để kết nối, truyền tải thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình. Đây là kênh thông tin nhanh chóng để phổ biến các hoạt động, kế hoạch thực hiện, phòng chống bão, lũ, tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cũng như tiếp nhận ý kiến phản ánh từ cơ sở. Ông Lương Thế Thành ở khu 10, phường Thanh Miếu chia sẻ: Tôi thường xuyên theo dõi trang thông tin của phường, Công an phường để nắm bắt tình hình an ninh trật tự của địa phương. Cũng từ đây, có rất nhiều sự vụ, những cảnh báo về an ninh trật tự, để người dân chúng tôi nâng cao cảnh giác.

Có thể thấy, việc chủ động ứng dụng mạng xã hội vào công tác tuyên truyền không chỉ giúp các xã, phường phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mà còn trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền và người dân. Từ việc cung cấp thông tin, lắng nghe ý kiến phản hồi, đến việc quảng bá sản phẩm địa phương, mạng xã hội đang chứng minh vai trò là một công cụ đa năng và hữu ích nếu chúng ta biết tiếp cận và sử dụng đúng cách, hiệu quả. Đây là một hướng đi đúng đắn, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, gần dân hơn trong thời đại số.

Sự thay đổi về cách làm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các nội dung tuyên truyền không chỉ được lan tỏa rộng rãi mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng. Mỗi lượt tương tác, mỗi lời bình luận là một minh chứng cho thấy thông điệp của Đảng và Nhà nước đã thực sự đi vào đời sống, đến được với mỗi người dân.

Mộc Lâm