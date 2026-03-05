Khám phá 5 mẫu máy quét rác công nghiệp hiện đại, hiệu suất cao

Máy quét rác công nghiệp sở hữu công suất làm việc tương đương với hàng chục công nhân vệ sinh. Chính vì vậy, việc đầu tư vào các dòng xe quét rác hiện đại được xem là bài toán kinh tế thông minh. Tham khảo những model ăn khách hàng đầu trong bài viết sau đây.

Máy quét rác công nghiệp Kumisai KMS S4

Kumisai KMS S4 là dòng máy quét rác công nghiệp ngồi lái phù hợp cho khu dân cư, khuôn viên nhà máy hoặc bãi xe có diện tích lớn.

Thông số kỹ thuật:

Model: KMS S4

Hiệu quả làm sạch: 6380 m2/h

Công suất: 1400W

Ắc quy: 48V/65Ah

Độ rộng chổi chính: 500mm

Độ rộng làm việc: 1250mm

Thiết kế: Ngồi lái

Thùng chứa rác: 80 Lít

Thùng chứa nước sạch: 10L

Đường kính chổi bên: 2*200mm

Số lượng chổi bên: 2

Thời gian làm việc: 3 - 5h

Tốc độ khi di chuyển: 0 - 10 km/h

Kích thước xe quét rác: 1600 x 1250 x 1300mm

Trọng lượng: 396 kg

Kumisai KMS S4

Hệ thống 2 chổi bên kết hợp chổi chính 500mm giúp gom rác đồng đều từ mép ngoài vào trung tâm, hạn chế bỏ sót ở các cạnh hẹp. Với độ rộng làm việc 1250mm và hiệu quả làm sạch khoảng 6380m2/h, máy có thể xử lý nhanh bề mặt sàn rộng trong thời gian ngắn.

Dung tích thùng rác 80L đủ để làm việc liên tục trong nhiều giờ, kết hợp với ắc quy 48V/65Ah đảm bảo vận hành 3 đến 5 giờ liên tục mà không gián đoạn công việc.

Giá tham khảo: 97.500.000 VNĐ

Máy quét rác công nghiệp cao cấp Kumisai KMS-2000

Kumisai KMS-2000 là phân khúc xe quét rác ngồi lái công suất lớn có thiết kế như một chiếc xe ô tô. Dòng xe này trang bị các phụ kiện tiện lợi như điều hòa, ống hút bụi cầm tay.

Thông số kỹ thuật:

Model: KMS-2000

Động cơ chổi bên: 150W*4 chiếc

Động cơ chổi chính: 700W

Động cơ lái: 1200W

Động cơ hút: 450W

Nguồn điện: 24.2 kWh

Điện áp: 48V/153Ah

Bán kính vòng quay: 4500mm

Thùng chứa rác: 180L

Thùng chứa nước: 150L

Độ rộng làm việc: 1900mm

Đường kính chổi bên: 700mm

Đường kính chổi chính: 500mm

Số lượng chổi bên: 4

Hiệu quả làm sạch: 15000m2/h

Thời gian làm việc: >5h

Tốc độ khi di chuyển: 0 - 12 km/h

Rãnh trục: 1200mm

Khả năng leo dốc: 25%

Thiết kế: Ngồi lái

Lọc bụi: 8m2

Kích thước: 2000 x 1800 x 1900 mm

Trọng lượng: 1000Kg

Loại truyền động: Pin Lithium

Màu sắc: Trắng - Vàng

Phụ kiện mua thêm: Ống hút bụi cầm tay & Điều hoà (48V)

Kumisai KMS-2000

Độ rộng làm việc lên tới 1900mm cùng hệ thống 4 chổi bên đường kính 700mm giúp mở rộng phạm vi gom rác đáng kể. Hiệu quả làm sạch đạt khoảng 15.000m2/h, đáp ứng nhu cầu vệ sinh diện tích rất lớn.

Điểm nổi bật nằm ở bộ pin Lithium cao cấp, kéo dài thời gian làm việc đến 5 giờ liên tục và duy trì công suất ổn định.

Giá tham khảo: 312.000.000 VNĐ

Máy quét rác công nghiệp IPC 155

IPC 155 là dòng xe ngồi lái công nghiệp cao cấp của thương hiệu IPC rất nổi tiếng tại Italy và các thị trường trên toàn cầu.

Thông số kỹ thuật:

Độ rộng làm việc: 750mm

Thùng chứa bụi bẩn & rác: 220 Lít

Hiệu quả làm sạch: 10080m2/h

Tốc độ xe di chuyển: 7 km/h

Kích thước: 1990x1230x1380mm

Xuất xứ: Italy

IPC 155

Thiết bị có thùng chứa dung tích lớn 220L giúp thu gom khối lượng lớn bụi bẩn trong một ca làm việc mà không phải dừng đổ rác thường xuyên.

Với tốc độ di chuyển lên đến 7 km/h, IPC 155 đạt hiệu quả làm sạch khoảng 10080m2 chỉ trong một giờ đồng hồ. Kích thước máy 1990x1230x1380mm cho thấy đây là thiết bị chuyên dụng cho không gian lớn thay vì những khu vực có diện tích nhỏ hẹp.

Máy quét rác công nghiệp DQC - Tech 5F

Máy quét rác DQC - Tech 5F với bề rộng làm sạch 1350mm kết hợp với công suất động cơ mạnh mẽ giúp máy đạt hiệu suất làm việc lên đến 8500m2/h.

Thông số kỹ thuật:

Model: DQC 5F

Hiệu quả làm sạch: 8500m2/h

Bề rộng làm sạch: 1350mm

Chất liệu bánh xe: Cao su

Thùng rác: 120L

Thùng chứa nước: 100L

Động cơ: Điện

Công suất di chuyển: 800W

Công suất chổi chính: 700W

Công suất chổi bên: 90W × 2

Nguồn điện: Ắc quy chì (Lead acid) hoặc Pin Lithium-ion

Dung lượng pin: 48V / 65Ah

DQC - Tech 5F

Hệ thống động cơ điện gồm motor di chuyển công suất 800W và motor chổi chính công suất 700W giúp duy trì lực quét ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Thùng rác 120L kết hợp thùng nước 100L hỗ trợ kiểm soát bụi tốt hơn, đặc biệt trong môi trường kín. Người dùng có thể lựa chọn ắc quy chì hoặc pin Lithium-ion 48V/65Ah, tạo sự linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách đầu tư.

Giá tham khảo: 130.000.000 VNĐ

Máy quét rác công nghiệp Palada PD 1600W

Palada PD 1600W là dòng xe quét rác công nghiệp công suất cao với thiết kế ngồi lái và mái che tiện lợi.

Thông số kỹ thuật:

Model: PD1600W

Bán kính vòng quay: 700mm

Công suất: 5800W

Thùng chứa rác: 135L

Thùng chứa nước: 32L

Độ rộng làm sạch: 1400mm

Bộ lọc bề mặt: 5m2

Đường kính của chổi bên: 2x500mm

Hiệu quả làm sạch của xe: 9200m2/h

Thời gian làm việc: 6 - 8h

Tốc độ di chuyển: 9.8 km/h

Kích thước: 2000x1600x1950mm

Trọng lượng xe: 690Kg

Palada PD 1600W

Thiết bị với tổng công suất 5800W, phù hợp cho khu vực có mật độ rác và bụi lớn. Độ rộng làm sạch 1400mm giúp máy bao phủ diện tích rộng trong mỗi lượt chạy, đạt hiệu quả khoảng 9200m2 trong mỗi giờ vận hành.

Hai chổi bên đường kính 500mm hỗ trợ gom rác sát lề và đẩy vào trung tâm một cách đồng đều. Thùng rác 135L cho phép làm việc lâu hơn, kết hợp với hệ thống lọc bụi có bề mặt 5m2 góp phần giữ lại bụi mịn, hạn chế phát tán ra môi trường.

Giá tham khảo: 414.900.000 VNĐ

Trên đây là những đánh giá chi tiết nhất về TOP 5 thiết bị máy quét rác công nghiệp được ưa chuộng hàng đầu hiện nay. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp bạn tìm thấy sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu công việc vệ sinh của mình.