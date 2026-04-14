Khám phá các khu vui chơi giải trí thuộc hệ thống Sun World

Hệ thống khu vui chơi giải trí Sun World, thuộc Tập đoàn Sun Group, đã trở thành điểm đến không thể thiếu đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Với những công viên giải trí quy mô lớn, Sun World mang đến cho du khách những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng gia đình và bạn bè.

Sun World Vũng Tàu

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, Sun World Vũng Tàu là khu vui chơi nổi bật với hệ thống cáp treo dài nhất Đông Nam Á, đưa du khách từ chân núi lên đỉnh Núi Lớn. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cơ hội để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao.

Khu vui chơi Fantasy Park tại đây có nhiều trò chơi hấp dẫn từ tàu lượn siêu tốc đến đu quay, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đỉnh Núi Lớn cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm không gian yên tĩnh để thư giãn và ngắm biển bao la. Giá vé Sun World Vũng Tàu dao động từ 330.000 đồng (cho người lớn).

Sun World Bà Nà Hills

Sun World Bà Nà Hills là một trong những khu du lịch nổi tiếng bậc nhất Việt Nam bởi những công trình kiến trúc độc đáo. Đặc biệt, Cầu Vàng với đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu khi nhắc đến Bà Nà. Cây cầu vàng này đã thu hút hàng triệu du khách và là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh.

Khu vui chơi Fantasy Park tại Bà Nà Hills cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, rạp chiếu phim 3D và nhiều trò chơi hấp dẫn khác. Du khách có thể mua vé Bà Nà Hills với giá 900.000 đồng đến 1.000.000 đồng qua Traveloka.

Sun World Hạ Long

Nằm tại vịnh Hạ Long, Sun World Hạ Long mang đến những trải nghiệm thú vị kết hợp giữa các trò chơi giải trí sôi động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Một trong những điểm thu hút chính tại Sun World Hạ Long là cáp treo Nữ Hoàng, nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến đây.

Ngoài ra, Dragon Park với các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc và các khu vui chơi cho trẻ em là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình. Công viên nước Typhoon Water Park cũng là một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thư giãn và vui chơi trong mùa hè.

Sun World Fansipan Legend

Được biết đến là khu du lịch kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và các trò chơi mạo hiểm, Sun World Fansipan Legend tại Sapa là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích khám phá. Nổi bật nhất tại Fansipan Legend là cáp treo Fansipan, tuyến cáp treo dài nhất thế giới, giúp du khách dễ dàng chinh phục đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương, mà không cần phải leo núi vất vả.

Tuyến cáp treo không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn là một cuộc phiêu lưu ngoạn mục khi bạn có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Tây Bắc.

Sun World Fansipan Legend

Sun World Phú Quốc

Sun World Phú Quốc là một khu vui chơi giải trí hiện đại và đẳng cấp, tọa lạc trên đảo ngọc Phú Quốc. Khu du lịch này không chỉ nổi bật với các trò chơi sôi động mà còn kết hợp các hoạt động nghỉ dưỡng, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho mọi du khách.

Trong đó, cáp treo Hòn Thơm tại Sun World Phú Quốc là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, giúp du khách chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh biển đảo tuyệt đẹp của Phú Quốc. Khu vui chơi giải trí này cũng có nhiều trò chơi hấp dẫn như tàu lượn siêu tốc và đu quay, mang đến niềm vui cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Sun World Núi Bà Đen

Sun World Núi Bà Đen là một trong những khu du lịch nổi bật thuộc hệ thống Sun World của Tập đoàn Sun Group, nằm tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là điểm đến tâm linh nổi tiếng với các công trình kiến trúc đặc sắc.

Một trong những điểm đặc biệt và nổi bật nhất tại đây là tuyến cáp treo dài nhất Việt Nam, giúp du khách di chuyển từ chân núi lên đỉnh Núi Bà Đen. Ngoài các khu vực tâm linh, Sun World Núi Bà Đen còn có các khu vui chơi giải trí hiện đại, từ các trò chơi cảm giác mạnh đến những hoạt động phù hợp cho các gia đình và trẻ em.

Cáp treo núi Bà Đen dài nhất Việt Nam

Các khu vui chơi giải trí thuộc hệ thống Sun World đã tạo ra những điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Để tham quan các khu vui chơi Sun World, du khách có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến qua các nền tảng du lịch uy tín như Traveloka, hoặc mua vé trực tiếp tại các quầy vé của các khu vui chơi.

Việc đặt vé trực tuyến giúp bạn tiết kiệm thời gian, đồng thời chủ động lựa chọn giờ tham quan, tránh tình trạng hết vé vào mùa cao điểm.