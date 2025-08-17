Phong vị Đất Tổ
Khám phá du lịch Đồi chè Long Cốc

Cách Hà Nội khoảng 100km với hơn 2 giờ di chuyển trên hành trình giao thông thuận lợi, Đồi chè Long Cốc - – xã Long Cốc hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của “quần thể” các khu đồi nhỏ tạo hình bát úp, không gian xanh bao phủ tít tắp như vươn tới tận chân trời và được đánh giá là một trong những đồi chè hình bát úp đẹp nhất Việt Nam.

Đồi chè Long Cốc - điểm tham quan du lịch trải nghiệm độc đáo miền trung du.

Nhâm nhi chén trà xanh đượm vị bên quán nước ven đường, bà Nguyễn Thị Mai, – người trồng chè lâu năm ở Long Cốc bộc bạch: Cây chè đã gắn bó với vùng đất trung du này từ rất lâu đời, là nguồn sinh kế lâu dài của hàng nghìn hộ dân. Trong khoảng thời gian gần đây, người trồng chè trên địa bàn xã đẩy mạnh phát triển cây chè theo hướng bền vững, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, tích cực xây dựng thương hiệu “chè Phú Thọ”. Cùng với đó, khu du lịch Đồi chè Long Cốc được thúc đẩy phát triển, đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm du lịch xanh.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên hành trình khám phá du lịch Đồi chè Long Cốc.

Từ phường Mỹ Đình (Hà Nội), chị Nguyễn Phương Ngân cùng nhóm bạn đi theo tuyến quốc lộ 32 tìm đến vẻ đẹp đầy mê hoặc của “quần thể” đồi chè Long Cốc. Chị Ngân chia sẻ: Mình cảm giác như lạc vào chốn thiên đường với bao la, bát ngát đồi chè, những lớp chè phủ dày, xanh mướt. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thật kỳ vĩ, thời tiết dễ chịu, không khí trong lành khiến lòng người thư thái, an nhiên.

Khám phá du lịch xanh Long Cốc, du khách không chỉ được tận hưởng, đắm chìm giữa khung cảnh đồi chè hình bát úp độc đáo cùng view núi xa xa cực huyền ảo mà còn hòa mình vào cuộc sống làng quê bình dị, trải nghiệm những sản phẩm du lịch thú vị khác, như: tự tay thu hái chè và tìm hiểu quy trình sản xuất chè của người dân địa phương; cắm trại nghỉ đêm và dậy sớm ngắm bình minh tại đồi chè...

Hòa vào cuộc sống miền quê trung du êm đềm.

Hiện nay, trong Khu du lịch Đồi chè Long Cốc có một số homestay triển khai hoạt động đón khách, như: Long Cốc, Tony Luận, Long Cốc Ecolodge, Thanh Biên Long Cốc... Tại các điểm dừng chân này, du khách được cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Anh Phạm Văn Thái, du khách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Tham quan khu du lịch dịp cuối tuần, tôi lựa chọn nghỉ tại Long Cốc Ecolodge – khu nhà gỗ có hình cánh diều tọa lạc trên đỉnh đồi chè. Từ vị trí đắc địa này, tôi có thể chiêm ngắm không gian xanh với hàng trăm quả đồi nhỏ nhấp nhô tạo quần thể đồi chè trong trọn tầm mắt. Chất lượng các dịch vụ ở đây cũng khiến tôi khá hài lòng, nhất là trải nghiệm không gian lưu trú hòa mình vào thiên nhiên; sinh hoạt văn hóa bản địa và ẩm thực dân tộc: gà nhiều cựa, măng rừng, cá suối, cơm lam...

Các Homestay trong khu du lịch Đồi chè Long Cốc chuẩn bị các món ăn ngon mang hương vị núi rừng thiết khách quý.

Trải nghiệm lưu trú tại không gian khu du lịch Đồi chè Long Cốc xanh mát.

Tập hợp các quả đồi có đường cong mềm mại, hình thù giống như những chiếc bát úp khổng lồ, cảnh quan độc lạ của Đồi chè Long Cốc gây ấn tượng đặc biệt đối với du khách. Với tổng diện tích hiện có lên tới 941 ha, Đồi chè Long Cốc, – xã Long Cốc không chỉ là nguồn thu nhập chính của người dân mà còn là điểm tham quan được yêu thích. Đây cũng là tuyến điểm du lịch mới kết nối tour Vườn Quốc gia Xuân Sơn, du lịch văn hóa bản Mường xã Khả Cửu mà du khách muốn chinh phục, trải nghiệm trên hành trình khám phá du lịch trung du, miền núi Phú Thọ.

Bùi Minh


Bùi Minh

