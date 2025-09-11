Khám phá “thiên đường” du lịch Ba Khan

Trong hành trình khám phá du lịch vùng Tây Bắc, cung đường ven hồ Ba Khan - xã Tân Mai hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp núi non trùng điệp, thung lũng trải dài, những bản làng mộc mạc, hoang sơ.

Chiêm ngưỡng khung cảnh thung lũng Ba Khan từ trên cung đường đèo Đá Trắng hùng vĩ

Thật khó lòng bỏ qua nét quyến rũ của thung lũng Ba Khan khi dong duổi trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua đỉnh đèo Thung Khe. Nơi đây có vị trí gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, quanh năm mây mù bao phủ, cảnh sắc “sơn thủy hữu tình”. Nhiều nhóm phượt qua cung đường này thường dừng chân tại đỉnh đèo ngắm cảnh, chiêm ngưỡng và check in góc đẹp nhất của “thiên đường” du lịch Ba Khan từ trên cao.

Vẻ đẹp “sơn thủy hữu tình” ở Ba Khan

Đang trong tiết trời thu dịu mát, cũng là mùa đẹp nhất ở “thiên đường” du lịch khá đông khách phượt tìm đến đây để khám phá cung đường hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành, thong dong dạo chơi, thăm thú bà con nơi xóm bản vùng cao nằm dưới chân đèo. Anh Đinh Bằng Phong (du khách đến từ thành phố Hải Phòng) hào hứng chia sẻ: Là người trẻ, mình yêu thích khám phá, những cung đường mới lạ và cung đường đèo uốn lượn ở Ba Khan đã chinh phục được mình. Mình yêu vẻ đẹp thiên nhiên toàn bích nơi đây với mặt hồ rộng lớn, trong xanh, đỉnh núi mờ sương, những nếp nhà sàn dung dị...

Du khách khám phá thiên nhiên, cuộc sống bình dị ở các bản làng thung lũng Ba Khan

Trải nghiệm hoạt động thể thao dưới nước trên hồ Ba Khan

Ở thung lũng Ba Khan có 3 ngôi làng của đồng bào Mường, gồm Khan Hạ, Khan Thượng, Khan Hò. Hành trình đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo với hai bên là những bụi tre, luồng rợp bóng mát, du khách như được phiêu bồng theo gió, thỏa thích ngắm cảnh sắc, trời mây, hòa vào cuộc sống của người dân vùng quê miền núi hồn hậu, dễ mến. Du khách cũng không bỏ lỡ cơ hội trèo lên ngọn đồi Tây nằm phía cuối làng để có thể thu trọn trong tầm mắt khung cảnh lòng hồ Hòa Bình đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Các loại đặc sản tôm, cá trên hồ Hòa Bình được các khu nghỉ dưỡng quảng bá, đưa vào phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách

Theo những người bán hàng trên khu vực đèo Đá Trắng, vẻ đẹp của thung lũng Ba Khan được phát hiện cách đây chưa lâu bởi những du khách đi phượt. Đến năm 2018, Mai Châu Hideaway - khu du lịch đầu tiên được đầu tư, đi vào khai thác và trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái nổi bật, thu hút du khách, đặc biệt đối với dòng khách quốc tế. Sau Mai Châu Hideaway, một khu nghỉ dưỡng tầm cỡ khác cũng được đưa vào hoạt động là Ba Khan Villagde Resort.

Khu du lịch Mai Châu Hideaway là điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thung lũng Ba Khan thơ mộng

Dựa vào cảnh quan tự nhiên, hoạt động lưu trú ở thung lũng Ba Khan đang ngày càng phát triển. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình, Ba Khan còn là không gian trải nghiệm du lịch cộng đồng độc đáo, kết hợp khám phá cảnh đẹp hoang sơ, thơ mộng và nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Mường sinh sống ven hồ. Du khách Hồ Thị Băng Tâm (Hà Nội) chia sẻ: Đây là điểm dừng chân tuyệt vời để tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Lũ trẻ không phải dán mắt vào điện thoại, tivi mà hào hứng trải nghiệm các hoạt động ngoài trời cùng gia đình, như: tắm ở bê bơi vô cực; đạp xe dạo chơi quanh bản làng; tham gia lớp học nấu ăn, chèo thuyền kayak trên hồ Hòa Bình...

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, du khách say đắm du lịch ở thung lũng Ba Khan bởi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc. Nơi đây vừa có núi rừng, hồ nước kết hợp thời tiết dễ chịu, giúp du khách có những trải nghiệm khó quên. Điểm đến thu hút du khách suốt 4 mùa. Khi thời tiết sang hè, thung lũng Ba Khan là địa điểm trốn nóng lý tưởng. Vào mùa thu, khí hậu ở đây trong lành và dịu nhẹ, mang đến cảm giác yên bình, thư thái. Mùa đông, tiết trời lạnh giá cũng tạo nên nét quyến rũ đặc trưng bởi lớp sương mờ huyền ảo, những bếp lửa ấm áp bên ngôi nhà sàn nằm tựa lưng đồi rất đỗi thân thương. Còn khi mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, Ba Khan khoác lên mình tấm áo xanh biếc căng tràn sức sống...

Bùi Minh