Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí phục vụ Nhân dân

Bệnh viện Công an tỉnh vừa phối hợp với chính quyền xã Quyết Thắng tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025).

Người dân được hướng dẫn đăng ký thăm, khám bệnh.

Tại chương trình, hơn 150 lượt người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số đã được thăm khám sức khỏe tổng quát, siêu âm, điện tim, chụp X-quang tim phổi. Căn cứ kết quả, các bác sĩ trực tiếp tư vấn phương pháp điều trị, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tập luyện và cấp thuốc phòng bệnh miễn phí.

Trợ giúp người dân khi tới khám sức khỏe.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã trao tặng 300 bộ đồ phòng dịch và 150 phần quà gồm thuốc bổ, thực phẩm thiết yếu như nước mắm, mì tôm... nhằm hỗ trợ bà con nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Hoạt động này là dịp để lực lượng Công an nhân dân góp phần chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và bà con địa phương. Qua đó, mỗi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.

Thu Giang