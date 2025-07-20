Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack

Chuyên gia đánh giá cuộc họp báo của Jack là “sự kiện lạ hiếm có trong showbiz Việt”. Giọng ca “Thiên lý ơi” chủ động mở lời sau 4-5 năm im lặng nhưng lại gây phản ứng ngược. Khi ồn ào bị khơi lại, cảm xúc khán giả bị kéo theo và hệ lụy là dư luận chưa buông tha cho nam ca sĩ.

Việc Jack tổ chức họp báo giải quyết ồn ào “bỏ con” sau 5 năm im lặng tạo hai luồng tranh luận: Một mặt khán giả “quay xe” trước loạt bằng chứng chu cấp cho con do Jack tung ra, số khác cho rằng “Jack có nước đi vào lòng đất” khi đẩy mẹ ra đứng mũi chịu sào dư luận.

Sau buổi họp báo, từ khóa Thiên An và Jack, mẹ của Jack, Sol, họp báo của Jack... bùng nổ, nằm trong top đầu tìm kiếm theo Google Trend. Thông tin xoay quanh cuộc họp báo của nam ca sĩ cũng đạt đỉnh 100 điểm tìm kiếm trên Google.

Video ghi lại chia sẻ của cá nhân Jack và mẹ làm rõ vụ việc liên quan đến bạn gái cũ, “mẹ bé Sol” hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Song, điều khiến Jack khó lường được là dư luận lần nữa thổi bùng tranh cãi đời tư đẩy Jack vào khủng hoảng. Dù kêu oan “gia đình tôi bị sỉ nhục khủng khiếp”, bản thân Jack cũng tự nhận “tôi nát hết rồi”, khủng hoảng vẫn ập tới.

Vậy Jack sai ở đâu, dư luận vì sao chưa buông tha cho nam ca sĩ?

Mẹ Jack gần như thay con trai “phân trần” khủng hoảng kéo dài 5 năm.

Đi tìm cái sai của Jack

Jack có nước đi dũng cảm nhưng đầy rủi ro. Việc Jack “phá vỡ im lặng” sau 4 năm không hẳn là hành động khôn khéo.

Dư luận vốn hình thành định kiến, thậm chí đóng khung hình ảnh của Jack sau nhiều scandal đời tư, và nếu không có yếu tố mới - mạnh - minh bạch, việc lên tiếng dễ bị xem là quá trễ, hoặc mang tính biện minh nhiều hơn là minh oan.

Thời điểm tổ chức họp báo cũng là yếu tố đáng bàn. Trong môi trường truyền thông số, khán giả dễ bị phản ứng dây chuyền, buổi họp báo dài hai tiếng dễ gây phản ứng tiêu cực, thông tin bị mang ra mổ xẻ.

Jack không sai khi chọn cách đối diện với dư luận, nhưng lại chưa “khéo” nếu xét trên cách tổ chức, tông giọng, và lựa chọn thông điệp trọng tâm. Việc chú trọng “thanh minh” có thể khiến khán giả cảm thấy đây là nỗ lực “lấy lại danh dự” hơn là thực sự thấu hiểu và cầu thị.

Xét về chiến lược truyền thông, mở họp báo không phải là lựa chọn duy nhất - đặc biệt trong trường hợp liên quan scandal đời tư. Việc tổ chức họp báo là con dao hai lưỡi: một mặt cho thấy nghệ sĩ chủ động đối diện khủng hoảng, đồng thời khiến nghệ sĩ chịu sự soi xét ở mức độ cao hơn, khi mọi lời nói, biểu cảm và hành vi đều bị phân tích kỹ lưỡng.

Trong trường hợp của Jack, việc đưa mẹ lên phát biểu tại họp báo là bước đi nhạy cảm. Khán giả quen với việc nghệ sĩ tự đối diện khủng hoảng, có lập trường cá nhân. Khi người mẹ - vốn không liên quan trực tiếp đến hoạt động showbiz - xuất hiện để bảo vệ con, điều đó có thể bị hiểu là đẩy người thân ra “chịu trận”, tạo cảm giác thiếu bản lĩnh.

Buổi họp báo phân trần đời tư tiếp tục khiến Jack khủng hoảng.

Bên cạnh yếu tố truyền thông, việc đưa mẹ ruột lên phát biểu trong buổi họp báo liên quan người yêu cũ càng dễ kích hoạt định kiến văn hoá sâu sắc vốn tồn tại trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là định kiến về mối quan hệ “mẹ chồng - nàng dâu”.

Bằng chứng là sau buổi họp báo, khán giả cho rằng “mẹ của Jack kể xấu con dâu cũ” hay “con mình không bênh, không lẽ đi bênh người dưng”, “mẹ minh oan cho con trai, khỏi nghe cũng biết kết cục”...

Chia sẻ với Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhận định tâm lý người Việt là mẹ lúc nào cũng bảo vệ con. Khi mẹ Jack phân trần thay con trai, dư luận hiếm khi nhìn nhận khách quan. Thay vào đó, họ dễ gắn nhãn đó là sự bao che, thậm chí thiên vị, và xem đó là “kiểu mẫu” của một bà mẹ chồng tương lai khắt khe, bảo thủ, áp đặt.

“Dù mẹ Jack không có vai trò chính thức trong mối quan hệ giữa anh và người cũ, việc bà xuất hiện công khai và đưa ra phát ngôn lại vô tình kích hoạt lớp định kiến này, khiến thông điệp bị bóp méo và đánh giá phiến diện”, chuyên gia nhận định.

Thêm vào đó, khán giả hiện tại không còn chỉ tiếp nhận thông tin. Họ tham gia diễn giải, đặt bối cảnh văn hoá, kinh nghiệm cá nhân và thiên kiến vào từng chi tiết. Vì vậy, phát biểu của mẹ Jack - thay vì giúp “giải độc hình ảnh” - lại dễ bị soi mói, bị đặt vào thế đối đầu với hình ảnh người yêu cũ, và bị suy diễn như một động thái tấn công thay vì chia sẻ.

Vì sao dư luận chưa buông tha cho Jack?

Cuộc họp báo của Jack được nhận định là “sự kiện lạ hiếm có trong showbiz Việt”. Jack mượn sự kiện ra mắt sản phẩm để dựng lên “phiên điều trần” dài 2-3 tiếng giữa truyền thông và nghệ sĩ.

Jack chủ động mở lời sau 5 năm im lặng. Buổi họp báo đẩy cảm xúc quá cao, “một lần nói cho hết” khiến việc minh oan không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Khi ồn ào bị khơi lại, cảm xúc khán giả bị kéo theo và hệ lụy là dư luận chưa buông tha cho Jack.

Jack có quyền tự minh oan và không đáng bị chế giễu. Bất kỳ ai cũng có quyền nói lên tiếng nói của mình, nhất là khi cảm thấy bản thân bị hiểu lầm hay tổn thương.

Nhưng một khi đối diện công chúng, Jack phải chấp nhận rủi ro phải chịu soi xét và phản hồi trái chiều.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nêu quan điểm điều đáng nói không phải Jack đáng bị chế giễu hay không, mà là việc ê-kíp có chuẩn bị kỹ để chịu được phản ứng truyền thông tất yếu khi dấn thân vào chủ đề quá nhạy cảm kéo dài 5 năm, là bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Quả bom nổ chậm mang tên “ồn ào đời tư” đeo bám Jack suốt 5 năm qua.

Nhìn sâu xa, chuyên gia đánh giá công chúng hơi vội vàng khi so sánh Jack với Kim Soo Hyun. Đây là biểu hiện của việc công chúng “chưa buông tha” cho Jack.

Bản chất câu chuyện khác nhau rất xa. Một bên (Kim Soo Hyun) là tin đồn chưa xác thực và phía còn lại (Jack) là vấn đề liên quan đến con cái, tài chính và pháp lý.

Cũng có nhiều người mượn chuyện của Nam Thư, ViruSs và gán ghép vào vụ Jack, dù bản chất vụ việc không giống nhau.

Trường hợp như Nam Thư hay ViruSs thiên về phản ứng với công chúng trên nền tảng cá nhân hoặc mạng xã hội. Jack lại gặp thế khó khi đưa vụ việc ra truyền thông mang tính tuyên ngôn, có sân khấu, trình chiếu.

Quy mô, mục đích và hệ quả vụ việc khác nhau. Việc so sánh mang tính cảm tính nhiều hơn là đặt vào đúng bối cảnh chuyên môn và tính chất khủng hoảng.

Tựu trung lại, ê-kíp có thể dự đoán phần nào về dư luận trái chiều, nhưng có vẻ chưa lường được mức độ dữ dội và tốc độ lan truyền của phản ứng tiêu cực.

“Ê-kíp có thể đánh giá cao quá mức sự đồng cảm của khán giả với yếu tố tình thân mà quên mất rằng khủng hoảng đời tư thời nay cần sự minh bạch và lối trình bày tỉnh táo chứ không phải xúc cảm đơn thuần. Đó chính là điều khiến Jack tiếp tục khủng hoảng truyền thông”, chuyên gia kết luận.

