Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Sau khi bão số 10 và mưa lũ sau bão gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 08 ngày 2/10/2025 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tính đến ngày 1/10/2025), đợt bão và mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương; ít nhất 91 ngôi nhà bị sập, trôi; hơn 144.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000 ha lúa và hoa màu, 10.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình giao thông, đê điều, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gãy đổ, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xã Phú Mỹ giúp người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Lam

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 182 ngày 1/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại về người và tài sản; lập danh sách các hộ có người chết, mất tích, nhà sập, trôi, hư hỏng nặng, đặc biệt lưu ý các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Thứ hai, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các nhà hảo tâm để hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho các hộ bị thiệt hại; đảm bảo công khai, minh bạch, tránh trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, huy động tối đa lực lượng và nguồn lực từ dự phòng ngân sách địa phương, tỉnh và các nguồn hợp pháp khác để nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các công trình giáo dục, y tế bị hư hại, bảo đảm không để học sinh thiếu trường lớp, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn, triển khai việc rà soát, thống kê, hỗ trợ theo quy định; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh – theo dõi, đôn đốc việc triển khai, đảm bảo an toàn về người và tài sản, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Công điện khẳng định tinh thần chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt nhằm giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, khắc phục toàn diện hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Minh Trang