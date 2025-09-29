Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, trượt sạt

Cơn bão số 10 gây mưa lớn, gió giật mạnh đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất trên diện rộng, đặc biệt tại các xã vùng cao như Cao Sơn, Đà Bắc, Quy Đức, Mai Hạ, Tân Mai, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Thượng Cốc.... Hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, các tuyến giao thông huyết mạch bị ách tắc, hàng trăm héc-ta hoa màu chìm trong nước. Trước tình hình này, các địa phương đang tập trung triển khai những giải pháp khắc phục hậu quả thiên tại mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người đến mức thấp nhất.

Nguy cơ sạt lở rất lớn

Tại xã Cao Sơn, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ngôi nhà gỗ của hộ ông Bàn Văn Chí ở xóm Ênh đã bị sập hoàn toàn sau một trận sạt lở đất, vùi lấp toàn bộ tài sản, ước tính thiệt hại lên đến 40 triệu đồng. Cùng với đó, toàn xã có 2 nhà dân bị tốc mái, 3 nhà bị cây đổ làm hư hỏng và 3 nhà khác bị đất đá tràn vào.

Đáng báo động hơn là có tới 450 hộ dân tại các xóm Ênh, Cò Phày, Chầm... đang phải sống trong nỗi lo thường trực vì nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Xã Nhân Nghĩa ghi nhận 2 hộ bị cây đổ vào nhà, 2 hộ bị sạt taluy làm hỏng công trình phụ. Xã Mường Vang có 1 hộ bị tốc mái hoàn toàn và một cột điện bị đổ sập vào nhà dân. Xã Đà Bắc cũng có 2 nhà dân bị hư hại nặng.

Lãnh đạo xã Tân Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo ứng phó với mưa lũ gây trượt sạt

Các lực lượng di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy cơ trượt sạt

Lực lượng cơ sở xúc dọn đất đá trượt sạt

Hỗ trợ trẻ em qua ngầm

Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông trọng yếu đều bị ảnh hưởng, ách tắc cục bộ, gây cô lập nhiều khu dân cư. Tuyến tỉnh lộ 433, dài 90 km, trục giao thông chính đi các xã Cao Sơn, Đức Nhàn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở...

Các điểm nóng như Km A4+110 (xóm Ênh), Km 24+800 (suối Láo), và Km 36+100 (xóm Tát) đã biến con đường trở nên nguy hiểm, bất an. Tương tự, tại xã Tân Mai, tuyến đường tỉnh 432 và 450 cũng bị sạt lở 5 điểm, trong khi ngầm Gò Lò và Sạt Sộp ngập sâu trên 1 mét, khiến việc đi lại gần như không thể.

Nông nghiệp vốn là sinh kế chính của người dân, phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Hàng trăm héc-ta lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đã bị mất trắng, nhấn chìm hy vọng của bà con. Xã Nhân Nghĩa ước tính có khoảng 170 ha lúa bị ngập, xã Mai Hạ có gần 80 ha lúa bị ngập và đổ, cùng 1,2 ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Tại xã Thượng Cốc, hơn 16 ha lúa bị hư hỏng nặng, con số này ở xã Đà Bắc là khoảng 9 ha. Xã Quy Đức, nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm bị sạt lở, đất đá tràn ra đường, một số điểm chưa lưu thông được...

Với phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ngay từ khi có thông tin về bão, UBND các xã đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống, phân công cán bộ xuống từng địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo. Công tác sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm được thực hiện thần tốc và hiệu quả.

Tổng cộng, hàng trăm hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Xã Cao Sơn di dời 86 hộ/339 khẩu. Xã Mai Hạ sơ tán 48 hộ/191 khẩu. Xã Nhân Nghĩa di dời 23 hộ/102 khẩu. Xã Tân Mai di dời khẩn cấp 36 hộ/150 nhân khẩu. Xã Đà Bắc: di dời 9 hộ/33 khẩu. Xã Quy Đức di dời 62 hộ với 230 khẩu...

Ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mai, cho biết: "UBND xã đã ban hành công điện khẩn, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm nguy cơ cao, hỗ trợ di dời dân và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết."

Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, công an xã cùng các tổ chức đoàn thể đã trở thành nòng cốt trong công tác ứng phó. Họ có mặt ở khắp các điểm nóng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố nhà cửa. Tại các điểm ngầm tràn, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và bố trí người túc trực, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai với tinh thần khẩn trương. Các lực lượng tại chỗ được huy động để san gạt, dọn dẹp các điểm sạt lở nhỏ trên đường liên xóm, giúp người dân tạm thời kết nối lại giao thông. Tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ nét khi hàng xóm cùng lực lượng dân quân giúp đỡ các gia đình có nhà bị hư hỏng sửa chữa, lợp lại mái nhà.

Tuy nhiên, khối lượng thiệt hại là rất lớn, vượt xa khả năng tự khắc phục của các địa phương. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, cho biết: Xã đề nghị tỉnh xem xét cấp phát các vật tư thiết yếu như cuốc, xẻng, áo phao, máy phát điện... và kiến nghị có phương án sớm khắc phục dứt điểm các điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 433.

Đơn vị thi công dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu phải có trách nhiệm khắc phục tình trạng đất đá tràn ra đường do quá trình thi công, vốn làm trầm trọng thêm tình hình ách tắc. Trong khi đó, xã Tân Mai kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tuần tra, xử lý các điểm sạt lở trên đường 432 và 450...

Mưa lớn vẫn tiếp tục, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét vẫn còn hiện hữu, chính vì vậy, các địa phương cần tiếp tục triển khai những giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Lê Chung