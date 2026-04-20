Khẩn trương triển khai biện pháp ngăn chặn chủng vi rút Lở mồm long móng mới (SAT1) xâm nhập

Ngày 20/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ban hành công văn số 3616/SNN-MT-CNTYTS yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống nguy cơ xâm nhập của chủng vi rút Lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 - chủng vi rút mới hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.

Theo thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Cục Chăn nuôi và Thú y, đầu tháng 4/2026, Trung Quốc đã ghi nhận các ổ dịch LMLM do vi rút serotype SAT1 tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Đây là chủng vi rút mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh hoạt động giao thương, vận chuyển động vật qua biên giới vẫn diễn ra.

Hiện nay, tại Việt Nam mới chỉ ghi nhận 3 serotype vi rút LMLM gồm O, A và Asia1. Đáng chú ý, các loại vắc xin LMLM đang được cấp phép sử dụng trong nước chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng SAT1.

Điều này khiến nguy cơ bùng phát dịch nếu vi rút xâm nhập trở nên đặc biệt đáng lo ngại, nhất là tại các địa phương có hoạt động chăn nuôi phát triển như Phú Thọ.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các xã, phường tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở, kịp thời phát hiện gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh để báo cáo cơ quan chuyên môn, lấy mẫu xét nghiệm xác định chủng vi rút.

Cùng với đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu gom, buôn bán, giết mổ động vật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động hợp tác trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy gia súc mắc bệnh.

Các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh, bao gồm dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất và nhân lực để xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Người dân chủ động phun khử trùng tiêu độc chuồng trại định kỳ để phòng bệnh LMLM

Đặc biệt, việc triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM và tổ chức khử trùng, tiêu độc môi trường cần được thực hiện đồng bộ, quyết liệt theo Kế hoạch số 54/KH-SNN&MT ngày 16/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2026.

Các hộ chăn nuôi tập trung chăm sóc đàn bò sữa để nâng cao sức đề kháng.

Song song với các giải pháp tại cơ sở, Sở cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc. Trong đó, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các điểm tập kết, trung chuyển; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về mức độ nguy hiểm của chủng vi rút SAT1, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bệnh và các biện pháp phòng, chống hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngoài ra, chế độ thông tin, báo cáo cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Các địa phương phải cập nhật, báo cáo tình hình dịch bệnh hằng ngày về cơ quan cấp tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch LMLM serotype SAT1 được xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất chăn nuôi và đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hà Giang