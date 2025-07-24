Khẩn trương xử lý các điểm trượt sạt trên tuyến đường 433 đi các xã vùng cao

Tuyến đường 433 - huyết mạch giao thông nối phường Tân Hòa với các xã vùng cao huyện Đà Bắc (cũ) chịu hậu quả nặng nề từ mưa lũ những ngày qua. Trên tuyến đường xuất hiện những điểm trượt sạt đất, đá, ngập úng gây chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Đá lớn trượt sạt chắn ngan mặt đường 433 thuộc địa phận xã Đức Nhàn.

Liên tiếp từ ngày 21 - 24/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (WiPha), địa bàn các xã vùng cao thuộc huyện Đà Bắc cũ ghi nhận mưa to kéo dài, kèm theo lũ lớn và gió giật mạnh. Trên tuyến đường tỉnh 433 - trục giao thông chính nối phường Tân Hòa đến các xã như Đức Nhàn, Cao Sơn, Tân Minh, Quy Đức xuất hiện nhiều điểm sạt lở; đất, đá tràn lấp mặt đường, gây tắc nghẽn cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngầm Trầm và ngầm Tày Măng - hai vị trí thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Chính quyền địa phương đã lập chốt, căng dây và bố trí lực lượng túc trực 24/24h để ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng xúc dọn đất, đá trượt sạt trên đường 433 đoạn xóm Máy, phường Tân Hòa.

Đường 433 đi qua xã Đức Nhàn dài khoảng 20 km, địa hình núi non, chia cắt, thường xuyên xảy ra sạt lở, đá lở, đá lăn trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuyến 433 đi Đầm Phế tiếp tục sạt lở 5 điểm lớn, khối lượng đất, đá ước khoảng 2.100m3, gây ách tắc hoàn toàn. Tuyến vào xóm Nước Mọc cũng bị sạt 2 điểm, tràn 70m3 đất, đá. Chúng tôi đã huy động các lực lượng căng dây cảnh báo, phát thanh liên tục và phân công cán bộ ứng trực suốt ngày đêm để phòng, chống thiên tai. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương xử lý điểm sạt lở đá, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Xã Đức Nhàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng nhanh chóng xử lý sạt lở tại các trục đường từ 433 đi xóm Đầm Phế, Tuổng Đồi, Tuổng Bãi và xóm Nước Mọc - nơi đang bị chia cắt nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Do mưa lớn, đường 433 đoạn km24+800 bị ách tắc cục bộ.

Đường tỉnh 433 dài khoảng 90km qua địa hình đồi núi hiểm trở với nhiều đoạn có mái taluy cao, độ dốc lớn và hàng chục ngầm tràn. Đây là tuyến độc đạo phục vụ đi lại, giao thương của người dân vùng cao. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa mưa bão, tuyến đường này lại trở thành “điểm nóng” về sạt lở, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Tại km24+800 (xã Cao Sơn), đoạn đường xuất hiện sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm khác cũng ghi nhận đất, đá tràn ra mặt đường, giao thông đình trệ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất kỳ lúc nào.

Ông Nguyễn Huy Toàn - cán bộ Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình (đơn vị được giao quản lý tuyến 433) cho biết: Ngay khi mưa lớn xuất hiện, công ty đã huy động máy xúc, xe tải, nhân lực trực chiến xử lý bước một tại các điểm sạt lở. Tuy nhiên, mưa kéo dài, địa hình dốc đứng, khối lượng sạt lở lớn khiến việc thông tuyến gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình đã kích hoạt phương án ứng trực mưa lũ, phân công lực lượng túc trực tại các điểm ngập sâu, có nguy cơ trượt sạt cao. Các biển cảnh báo, rào chắn, dây giăng được dựng lên kịp thời. Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời cảnh báo, tuyên truyền người dân không chủ quan khi tham gia giao thông, nhất là tại các vị trí ngầm tràn, taluy dương có nguy cơ đổ sập.

Giám đốc Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình Lê Tuấn Tuyến thông tin: Chúng tôi chủ động rà soát toàn tuyến, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cơ giới, vật tư dự phòng để xử lý khẩn cấp khi có sự cố. Đặc biệt, công ty kiên quyết không cho phương tiện và người dân đi qua các điểm có nước lũ dâng cao hoặc đang có nguy cơ trượt sạt, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngầm Náy trên tuyến đường 433 bị ngâp do mưa lớn.

Trong khi chờ thời tiết thuận lợi để triển khai xử lý triệt để các điểm sạt lở, chính quyền các xã vùng cao tiếp tục kiến nghị tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí, phương tiện, nhân lực để khắc phục hạ tầng giao thông.

Lê Chung