Khánh thành, phát điện tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Sáng 19/8, tại công trường Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra lễ khánh thành, phát điện tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đây là 1 trong 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong chương trình đại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương cắt băng khánh thành tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dự lễ khánh thánh, khởi công tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội) có các đồng chí: Tô Lâm – Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ tặng lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và liên danh nhà thầu thi công dự án tại lễ khánh thành, phát điện tổ máy số 1, nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mứng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và liên danh thi công dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tại lễ khánh thành.

Dự lễ khánh thành tại điểm cầu Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có các đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Anh hùng Lao động Thái Phùng Nê – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành Trưng ương dự lễ khánh thành tổ máy số 1, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và đại diện các Bộ, ngành Trung ương dự lễ khánh thành tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng 8/1945 và lịch sử oai hùng của dân tộc là động lực, là sức mạnh để Đảng, Nhà nước và Nhân dân nỗ lực phấn đấu, tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã đề ra. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Khái quát các công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công lần này, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia. Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân. Các công trình, dự án cũng thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia. Thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng mỗi công trình hôm nay là mảnh ghép ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công dự án.

Để nhanh chóng đưa các công trình vào phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án. Các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và tăng cường kiểm tra, giám sát. Việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”, trong đó “3 có”: có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và “2 không”: không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân. Mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phong cách, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Các ngành, địa phương tiếp tục thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình làm chủ cộng nghệ, hiện đại hóa ngành điện Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự án có tổng mức đầu tư trên 9.200 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Điện 1 trực tiếp điều hành. Dự án được khởi công từ tháng 1/2021 với sự tư vấn của Viện Thiết kế Thủy công Matxcova (Liên bang Nga) và do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty Cổ phần xây dựng 47 và Công ty Cổ phần Lilama 10 thi công. Dự án lắp đặt 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW (mỗi tổ máy 240MW), cung cấp khoảng 490 triệu kwh điện/năm, góp phần tăng cường an ninh năng lượng Quốc gia.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công dự án.

Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có vai trò quan trọng nhằm tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện Quốc gia, khai thác tối đa nguồn lực xả thừa hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện Quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện quốc gia.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là dự án có quy mô lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật và điều kiện thi công. Quá trình triển khai, Dự án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trình, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Sáng ngày 19/8/2025, tổ máy số 1, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện, hòa lưới điện thành công vào hệ thống lưới điện quốc gia. Dự kiến, trong tháng 11, tổ máy số 2 của nhà máy sẽ tiếp tục hoàn thành. Với việc phát điện tổ máy đầu tiên của công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, cùng với 80 điểm cầu trong cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức phát điện tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao giấy khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công và hoàn thành tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Đinh Hòa