Khảo sát kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch Phú Thọ

Trong 2 ngày 23-24/9, Hiệp hội Du lịch và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ tổ chức chương trình khảo sát các điểm du lịch khu vực Vĩnh Phúc nhằm tăng cường kết nối thông tin và hỗ trợ hội viên trong việc liên kết chuỗi sản phẩm lưu trú, nhà hàng, điểm đến tham quan du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác.

Đoàn khảo sát thực tế tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Tại Khu di tích và danh thắng Tây Thiên, đoàn khảo sát trải nghiệm, ghi nhận thực tế tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, đền Thõng, di chuyển cáp treo lên Đền Quốc Mẫu Tây Thiên, chùa Thượng, đền Thanh Sơn, nhà hàng Tây Thiên.

Tại xã Tam Đảo, đoàn khảo sát Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Cầu Mây homestay, Venus Hotel Tam Dao, nông trại bản Mây Tam Đảo, khách sạn Sao Mai (Tam Đảo). Tại đây, đoàn đã trực tiếp trao đổi với các đơn vị cung cấp dịch vụ, tìm hiểu tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Tại phường Vĩnh Yên, đoàn đã làm việc tại Đại Lải, Flamingo, khách sạn Queen Boutique, nhà hàng Hưng Hải, nhà hàng hoa Cau. Đoàn tập trung trao đổi về thế mạnh dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, lưu trú tiện nghi và ẩm thực đặc sắc của Vĩnh Phúc, qua đó mở rộng khả năng xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng – ẩm thực – hội nghị.

Đoàn khảo sát các điểm du lịch khu vực hồ Hoà Bình tại các xã Đà Bắc, Tiền Phong.

Trước đó, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn các phường, xã: Hòa Bình, Thung Nai, Cao Phong, Pà Cò, Kim Bôi; các điểm du lịch trên hồ Hoà Bình tại các xã Đà Bắc, Tiền Phong.

Qua thực tế khảo sát, đoàn đã trao đổi và đóng góp ý kiến để các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới và đa dạng các sản phẩm để thu hút khách. Đồng thời tăng cường kết nối hình thành các tour du lịch khép kín giữa các vùng Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình cũ, góp phần quảng bá, thu hút khách và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chương trình khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc đến hệ thống dịch vụ hiện có. Đồng thời nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, bổ sung vào bức tranh tổng thể du lịch Phú Thọ mới; đặt nền móng cho việc quảng bá thương hiệu du lịch Phú Thọ – điểm đến hội tụ tâm linh, sinh thái, văn hóa hấp dẫn, độc đáo.

Hương Lan