Khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia chùa Xuân Lũng

Sáng 14/1, UBND xã Xuân Lũng tổ chức Lễ khởi công Công trình tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia chùa Xuân Lũng (Phổ Quang tự). Dự lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng chùa Xuân Lũng.

Chùa Xuân Lũng là ngôi chùa cổ có niên đại hơn 800 năm, giữ vai trò trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Nhân dân và phật tử địa phương. Đồng thời lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật, tiêu biểu là bệ đá hoa sen thời Trần. Do tác động của thời gian, đặc biệt là vụ hỏa hoạn xảy ra năm 2024, nhiều hạng mục di tích đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu dự Lễ khởi công.

Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Xuân Lũng được triển khai trong khuôn viên di tích với các hạng mục chính như: Tu bổ, phục hồi tòa Tam Bảo theo kiến trúc truyền thống; xây dựng mới nhà Mẫu, cổng Tam Quan; xây dựng các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Đầu tư đồng bộ hệ thống điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn cho di tích trong quá trình sử dụng lâu dài. Các hạng mục đều được thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về tu bổ di tích, bảo đảm gìn giữ tối đa yếu tố gốc, giá trị lịch sử - văn hóa - nghệ thuật của di tích. Tổng mức đầu tư của dự án gần 40 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng chùa Xuân Lũng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng chùa Xuân Lũng.

