Khởi công xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn

Sáng 25/9, xã Trung Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Trước đó, từ ngày 26 - 27/8, do ảnh hưởng của mưa lớn từ bão số 5 đã làm mái taluy dương phía đồi cao gần 100m sau trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn liên tiếp bị sạt lở; khối lượng sạt lở gần 1000m3 làm hư hỏng 2 nhà vệ sinh và 1 đoạn tường bao; mái taluy âm đường tỉnh 321 phía trước trụ sở xã bị sạt trượt đoạn dài 15m.

Các đại biểu tại lễ khởi công.

Tình hình sạt lở đe dọa đến an toàn tính mạng của cán bộ, công chức xã và người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời có nguy cơ mất an toàn khi người dân tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 321 (phía trước trụ sở).

Đại diện lãnh đạo xã Trung Sơn phát biểu tại lễ khởi công.

Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, xã Trung Sơn đã khẩn cấp di chuyển toàn bộ cán bộ và trang thiết bị đến trụ sở làm việc tạm thời tại Trạm Y tế, Công an xã, Nhà văn hóa khu Nai.

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trước ngày 31/01/2026.

Ngày 8/9, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Trung Sơn. Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, xã Trung Sơn đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Đơn vị thi công tập kết máy móc triển khai dự án.

Công trình có quy mô 4 khối nhà chính và đồng bộ các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị; tổng kinh phí khoảng 41 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trước ngày 31/1/2026.

Tại Lễ khởi công, đại diện đơn vị thi công đã bày tỏ quyết tâm triển khai công trình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Việc khởi công xây dựng trụ sở xã Trung Sơn và phấn đấu đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 thể hiện sự quan tâm kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong khắc phục hậu quả thiên tai và đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã vùng khó khăn, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, Nhân dân.

Hồng Trung