Khởi nghiệp từ nuôi dúi

Là một trong 298 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giai đoạn 2020 - 2025 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tôn vinh, khen thưởng vào dịp trung tuần tháng 9 vừa qua, mô hình chăn nuôi dúi của anh Đinh Tiến Hoàng, ở xóm Cang 3, phường Tân Hòa là một trong những hướng đi mới chứng tỏ sự quyết tâm, khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí thế hệ trẻ trong sự đổi mới, phát triển KT-XH tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi dúi của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát – HB ở phường Tân Hòa phát triển hiệu quả và đem lại thu nhập cao

Gian nan hành trình khởi nghiệp

Ấn tượng và cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với anh Đinh Tiến Hoàng - Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát – HB là sự gần gũi, nhiệt huyết và khát khao làm giàu của thế hệ trẻ trên mảnh đất quê hương. Theo chân anh, chúng tôi đi thăm cơ sở chăn nuôi dúi được đầu tư chuồng nuôi khép kín với diện tích trên 2.000m2 với tổng đàn trên 1.000 con.

Chia sẻ về cơ duyên với nghề chăn nuôi dúi, anh Hoàng cho biết: “Bén duyên với nghề khi nhận thấy rằng mô hình phù hợp với những điều kiện tự nhiên tại nơi mình sinh sống. Trong đó yếu tố quan trọng nhất đó chính là nguồn thức ăn dồi dào có sẵn tại chỗ như: mía, bương tre, ngô... đảm bảo cung ứng thức ăn đầy đủ cho đàn vật nuôi. Chính vì vậy, tôi đã quyết định thử sức khi mua lại 10 cặp dúi của một cơ sở có ý định chuyển hướng kinh doanh”.

Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và khát khao cống hiến, tuy nhiên lại thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm trong thương trường. Thời điểm khi bắt tay vào phát triển mô hình chăn nuôi dúi, anh Hoàng gặp nhiều khó khăn về định hướng phát triển, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi có ý định mở rộng quy mô sản xuất thì lại tiếp tục gặp phải những trở ngại về mặt bằng và hạn chế về ứng dụng khoa học kỹ thuật. Lúc bấy giờ, chăn nuôi dúi cũng là một trong những mô hình chưa được phổ biến tại địa phương nên việc học hỏi, tìm kiếm thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ vào thời điểm bấy giờ còn manh mún, chưa liên kết, mở rộng địa bàn tiêu thụ tại các vùng, địa phương lân cận.

Dúi là đàn vật nuôi dễ chăm sóc và sinh trưởng tốt

Anh Hoàng từng bước biến những khó khăn, thách thức trở thành động lực để vươn tới thành công. Từ việc cải tạo toàn bộ diện tích đất sản xuất trở thành hệ thống chuồng nuôi bằng phẳng, lắp đặt đầy đủ hệ thống mái, thông gió đáp ứng nhu cầu chăn nuôi. Cho đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc ứng dụng hệ thống tời, đường ray tàu để vận chuyển thức ăn lên chuồng nuôi. Những sáng kiến được ứng dụng đã góp phần tiết giảm nhân công lao động và chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Sau 6 năm khởi nghiệp, mô hình chăn nuôi dúi của anh Hoàng đã thành công và tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng. Hiện nay, tổng đàn tại cơ sở chăn nuôi luôn duy trì trên 1.000 con với hai giống dúi chủ yếu là: dúi mốc và dúi má đào. Theo đó, dúi mốc có ưu điểm nhanh lớn, mỗi năm sinh sản đều 2-4 lứa, mỗi lứa 2-5 con, giá dúi thịt là 600.000 đồng/kg, giá con giống là 1.200.000/kg. Đối với giống dúi má đào hiện có giá 800.000 đồng/kg và giá con giống khoảng 2.000.000 đồng/kg. Tính đến hết tháng 9/2025, doanh thu ước đạt trên 2 tỷ đồng từ việc cung cấp thịt và nguồn giống ra thịt trường các tỉnh phía Bắc.

Hệ thống máy chế biến nguồn thức ăn cho đàn dúi

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Nối tiếp thành công, tháng 5/2024, anh Hoàng quyết định thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát – HB với mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển mô hình. Theo đó, HTX tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc đàn vật nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, liên kết mở rộng các thị trường tiêu thụ trên địa bàn và các vùng lân cận. Cùng với việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, HTX còn nhận hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình chăn nuôi dúi trên địa bàn. Từ đó giúp đỡ người dân tiếp cận với thị trường tiêu thụ, đồng thời đảm bảo giá thành sản phẩm luôn giữ ở mức ổn định.

Thực tế cho thấy, dúi là loài vật rất dễ nuôi, dễ chăm sóc và có sức đề kháng tốt để chống chọi với các loại virus. Ưu điểm khác đó chính là tốc độ nhân đàn từ 2 – 4 lứa/năm, mỗi lứa có thể sinh sản từ 2 – 5 con. Dúi được xếp vào loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm nên được thị trường ưa chuộng.

Khắc phục khó khăn về địa hình chuồng trại chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi của anh Hoàng lắp đặt hệ thống vận chuyển thức ăn để giảm nguồn nhân công lao động

Anh Hoàng cho biết thêm: “Căn cứ vào những đặc tính của loài dúi đòi hỏi người chăn nuôi phải bỏ vốn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại công phu, phức tạp. Hệ thống chuồng nuôi phải đảm bảo các yếu tố vệ sinh sạch sẽ, chống được nóng vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó cần đầu tư hệ thống máy móc để cắt, chẻ nhỏ thức ăn cho đàn vật nuôi".

Đồng chí Bí thư Đoàn phường Tân Hòa Bùi Thị Hường khẳng định: “Với lòng quyết tâm và ý chí vươn lên làm giàu trên quê hương, mô hình chăn nuôi dúi của anh Hoàng đã đem lại hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn phường mong muốn anh Hoàng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời quan tâm, giúp đỡ cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn có nhu cầu học hỏi, phát triển mô hình. Đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ trên địa bàn và các vùng lân cận. Từ đó nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương.

Đức Anh