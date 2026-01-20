Khối thi đua các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ triển khai công tác năm 2026

Chiều 20/1, Khối thi đua các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Các đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Khối thi đua các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Phú Thọ có 14 tổ chức hội cấp tỉnh, bao gồm các Hội: Chữ thập đỏ, Luật gia, Khuyến học, Người cao tuổi, Cựu thanh niên xung phong, Người mù, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh, Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng Khối thi đua các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trao Cờ cho đơn vị trưởng khối năm 2026.

Năm 2025, công tác thi đua trong toàn khối tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, đồng bộ. Việc bình xét các danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng thực hiện theo đúng thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Nhờ đó, các phong trào thi đua có sức lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ, giúp cán bộ, người lao động không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được 142,7 tỷ đồng, trợ giúp hơn 172 nghìn lượt người, xây dựng 156 nhà nhân đạo, tổ chức 112 buổi hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 39.000 đơn vị máu, khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo của tỉnh.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo, thực hiện 25 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, tham gia góp ý gần 100 dự thảo văn bản; nhiều đề tài, dự án khoa học được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số của tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, với 69 hợp tác xã thành lập mới, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã đạt vốn điều lệ trên 128 tỷ đồng, giải ngân hơn 109 tỷ đồng cho các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế cho hàng nghìn lao động.

Hoạt động báo chí, văn hóa - nghệ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trao 115 giải Báo chí tỉnh, nhiều hội viên đạt giải cao cấp quốc gia.

Các Hội: Người cao tuổi, Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Cựu Thanh niên xung phong... triển khai hiệu quả nhiều chương trình chăm sóc, trợ giúp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh - đơn vị trưởng khối năm 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Năm 2026, Khối thi đua các tổ chức Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phấn đấu 100% đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, đồng thời, thống nhất suy tôn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là trưởng khối; Liên minh Hợp tác xã là phó trưởng Khối thi đua các tổ chức Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2026.

Lê Minh