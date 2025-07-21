Không chủ quan, lơ là, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão số 3 (Wipha), sáng 21/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại một số địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại Trạm bơm tiêu Sơn Tình, thuộc địa bàn xã Phú Khê. Trạm bơm này hiện có 10 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 3,33m3/giây, tiêu úng cho trên 7.450ha, trong đó có trên 3.600ha diện tích đất nông nghiệp của 16 xã. Để ứng phó với bão số 3, đơn vị vận hành các trạm bơm đã chủ động bơm tiêu nước đệm, khơi thông dòng chảy, bảo dưỡng thiết bị, duy trì 100% quân số trực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra công tác chủ động vận hành máy bơm tiêu nước đệm bảo vệ mùa màng tại Trạm bơm tiêu Sơn Tình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai của các địa phương và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, đặc biệt là đã chủ động, nỗ lực trong công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp khắc phục kịp thời sự cố, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. Đồng chí yêu cầu Công ty TNHH NN MTV KTCT thủy lợi Phú Thọ, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chỉ đạo nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu nội khu.

Chủ động ứng phó bão số 3, Trạm bơm tiên Sơn Tình đã vận hành các máy bơm tiêu nước đệm chống úng và bảo vệ mùa màng cho các địa phương trong khu vực.

Các địa phương tổ chức ứng trực thường xuyên, phối hợp hiệp đồng các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện bảo đảm thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống công trình đê điều, đặc biệt là các vị trí xung yếu; chủ động trước các tình huống. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần đề xuất, kiến nghị kịp thời.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra khu vực dân cư thường bị úng, ngập vùng Phương Xá (nay thuộc địa bàn xã Cẩm Khê) và vị trí xung yếu tuyến đê hữu ngòi Giành thuộc địa bàn xã Tiên Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao đổi về công tác phòng, chống bão số 3 tại khu vực bờ bao đê sông Hồng thuộc địa bàn xã Cẩm Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống đê bao ngòi Giành thuộc địa bàn xã Tiên Lương nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Trong cơn bão số 3 năm 2024, nước sông Hồng và ngòi Giành dâng cao tràn qua đê, gây ngập úng nhiều ngày khu vực này, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng bờ bao bằng bê tông cốt thép nâng cao trình bảo vệ của đê bao thêm 1,2m, đảm bảo cao hơn mực nước tràn năm 2024 là 70cm.

Trước thực trạng trên tuyến bờ bao trên vẫn còn nhiều lối đi lên xuống nhà dân chưa có cổng chắn kiên cố, nếu không được chuẩn bị kỹ sẽ làm giảm hiệu quả của tuyến bờ bao mới được đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương cần chủ động hơn nữa các biện pháp với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân là quan trọng nhất.

Cùng với tập trung huy động lực lượng ứng cứu trong mọi tình huống cần thường xuyên bám sát, theo dõi chặt chẽ khu vực hay bị úng ngập, các khu vực đã từng bị tràn đê trong các mùa mưa bão trước, các khu vực vừa xử lý mạch đùn, mạch sủi; khi phát hiện vấn đề bất thường cần kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Rà soát các bến đò ngang qua sông trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tiễn có quyết định tạm dừng hoạt động khi cần thiết.

Đảng ủy, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội xã chủ động tuyên truyền, lên phương án hỗ trợ người dân vùng đất bãi, khu vực ven sông và các trường hợp người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn chủ động sơ tán đề phòng nước dâng bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào việc đầu tư tràn xả lũ hồ Ao Châu nhằm nâng cao năng lực vận hành của hồ thủy lợi và khắc phục tình trạng ngập úng các khu dân cư trên địa bàn xã Hạ Hòa.

Kiểm tra thực tế đập Ao Châu, khu vực tràn xả lũ hồ Ao Châu và các khu dân cư có nguy cơ úng, ngập thuộc địa bàn xã Hạ Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan rà soát nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công để đầu tư dự án công trình thuỷ lợi, công trình phòng chống lụt bão để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Hiện bão số 3 đã tiến vào vịnh Bắc Bộ. Đây là cơn bão có cường độ mạnh, hoàn lưu bão dự báo gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An là trọng tâm mưa lớn. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng trũng thấp, khu đô thị và khả năng có lũ lớn trên các sông. Do vậy, các ngành, địa phương cần bám sát tình hình thời tiết, quán triệt rõ tinh thần chỉ đạo sẵn sàng, chủ động, quyết liệt, quyết tâm ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã đến thăm, động viên cán bộ công chức đang trực, tiếp công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã đến thăm, động viên cán bộ công chức đang trực, tiếp công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa.

Đinh Vũ