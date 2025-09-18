Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc - Điểm đến hấp dẫn các dự án công nghệ cao

Với hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và định hướng thu hút dự án công nghệ cao, Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long Vĩnh Phúc nhanh chóng khẳng định sức hút, trở thành điểm đến nổi bật của dòng vốn FDI và các doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.

Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn công nghệ cao

KCN Thăng Long Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư phát triển với diện tích hơn 213 ha tại xã Bình Xuyên. Đây là dự án được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, từ cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải đến hệ thống giao thông nội bộ. Cùng với vị trí chỉ cách Hà Nội hơn 30 km, gần sân bay quốc tế Nội Bài và các cảng biển lớn phía Bắc đã tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến nay, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã thu hút 48 dự án, trong đó có 39 dự án FDI với tổng vốn hơn 226 triệu USD và 9 dự án DDI trị giá trên 600 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy đã đạt 95% diện tích, hiện có 36 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 13 nghìn lao động, trong đó, hơn 12.600 lao động là người Việt Nam.

Lumi Factory xuất khẩu sản phẩm sang nhiều quốc gia, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh nhấn mạnh:Thành công của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc không chỉ nhờ vị trí hay hạ tầng hiện đại, mà còn bởi định hướng chiến lược, chỉ thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, thân thiện với môi trường. Đây là điểm khác biệt quan trọng, khiến nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu tin tưởng lựa chọn khi tìm kiếm địa điểm tại Việt Nam”.

Ông Kenta Kawanabe - Tổng Giám đốc KCN Thăng Long Vĩnh Phúc chia sẻ: “Ngay từ khi triển khai dự án, chúng tôi đã xác định phát triển KCN theo mô hình công nghệ xanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội. Mọi hạng mục hạ tầng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt chú trọng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, quản lý chất thải rắn, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa KCN Thăng Long Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hàng đầu cho các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường”.

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tại KCN là Tập đoàn CNCTech, triển khai nhiều dự án sản xuất nhựa công nghiệp, cơ khí chính xác và nhà xưởng thông minh. Các dự án này không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp FDI giảm phụ thuộc vào nhập khẩu linh kiện.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ điện tử và thiết bị thông minh, dự án Lumi Factory - nhà máy sản xuất thiết bị nhà thông minh - đã trở thành điểm sáng. Đây là doanh nghiệp Việt tiên phong, chọn KCN Thăng Long Vĩnh Phúc làm nơi đặt trung tâm sản xuất và nghiên cứu, nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, chinh phục thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Lumi Factory khẳng định: “Là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi lựa chọn KCN Thăng Long Vĩnh Phúc bởi hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư minh bạch và sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền. Đây là nền tảng quan trọng để Lumi mở rộng sản xuất, nghiên cứu, đưa sản phẩm nhà thông minh Make in Vietnam vươn ra toàn cầu”.

Chỉ trong năm 2024, Lumi Factory đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 30%, xuất khẩu sản phẩm sang trên 15 quốc gia, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động kỹ thuật cao. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Lumi đang xây dựng trung tâm R&D ngay trong KCN, đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm công nghệ lõi do người Việt làm chủ, đồng thời đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao.

Những dự án công nghệ cao như CNCTech, Lumi Factory, CSI Semicon, UTI Semitech... đã và đang khẳng định vị thế của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc như một điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ cả các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp Việt khát vọng vươn ra thế giới.

Giữ vững vị thế điểm đến công nghệ cao

Sự thành công của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp trong KCN ước đạt hơn 666 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,8 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 23,8 tỷ đồng. Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, KCN còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại, logistics, bất động sản công nghiệp tại khu vực Bình Xuyên và các vùng phụ cận. Đặc biệt, hàng chục nghìn lao động đã có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể khẳng định, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc là hình mẫu về thu hút đầu tư công nghệ cao gắn với phát triển bền vững. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây là cánh cửa mở ra để Phú Thọ vươn lên trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, xanh và thông minh của cả nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, việc giữ vững uy tín, đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư chính là “chìa khóa” để KCN Thăng Long Vĩnh Phúc duy trì sức hút. Với sự cam kết mạnh mẽ về công nghệ xanh, sự đồng hành của chính quyền, sự phát triển của các dự án công nghệ cao và sự bứt phá của doanh nghiệp Việt như Lumi Factory, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc xứng đáng là điểm đến hàng đầu của các dự án FDI công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp tầm cỡ quốc gia.

Văn Cường