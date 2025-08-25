Những “chiến binh thép” của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong đội hình khối nữ gìn giữ hòa bình A80:

Khúc quân hành rực lửa tự hào

Trong đội hình diễu duyệt binh A80 - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nổi bật có sự góp mặt của 6 nữ quân nhân đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ. Họ được đồng đội trìu mến gọi là những “chiến binh thép”, vừa rắn rỏi trong bước quân hành, vừa rạng ngời nét duyên dáng của những bông hồng quân ngũ...

Sáu “bông hồng thép” của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong đội hình khối nữ gìn giữ hòa bình.

Từ A50 đến A80: Những bước chân nối dài tự hào

Điều đặc biệt, trong số 6 nữ quân nhân thì có 5 người từng tham gia khối nữ gìn giữ hòa bình tại diễu binh A50 - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục bước vào những ngày tập luyện căng thẳng để chuẩn bị cho A80. Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Hà Thị Huyền chia sẻ: "Dù cường độ luyện tập khắt khe, thời tiết nắng nóng oi bức hay mưa dầm gió rét, chị em chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng. Bởi niềm tự hào khi được tham gia, được là một phần trong những ngày lễ trọng đại của Tổ quốc, luôn vượt lên trên tất cả".

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Hà Thị Huyền tự hào dưới lá cờ Quyết thắng.

Với Huyền, sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50 và được nghỉ đúng 2 tuần. Từ giữa tháng 5/2025 Huyền lại tiếp tục bước vào chương trình luyện tập cho A80. Tính ra, Huyền cùng đồng đội đã xa gia đình liên tục từ tháng 12/2024 cho đến nay. “Có những đêm nhớ nhà đến rơi nước mắt, nhưng mỗi sáng khoác bộ quân phục, bước đều trên sân tập, chúng tôi lại thấy trái tim mình rực lửa tự hào” Đại úy QNCN Hà Thị Huyền tâm sự.

Những “bông hồng thép” khối nữ gìn giữ hòa bình tỏa sáng tại buổi hợp luyện trên các tuyến đường phố Hà Nội.

Trong đội hình khối nữ gìn giữ hòa Bình phục vụ nhiệm vụ A80, ngoài Đại úy Hà Thị Huyền, còn có Trung úy Nguyễn Thị Thủy, Thiếu tá Đặng Thị Quỳnh Chi, chiến sỹ Nguyễn Bình Dương, chiến sỹ Bùi Thị Linh Chi. Họ đều là những “chiến binh thép” trở về từ A50 và ngay lập tức tiếp tục xung phong nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi xem đây là mệnh lệnh từ trái tim mình. Được góp mặt trong đội hình diễu duyệt binh không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là niềm tự hào của gia đình, của đơn vị mình công tác - Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ” Trung úy Nguyễn Thị Thủy bày tỏ. Ở họ, có sự bền bỉ, sự kiêu hãnh của người lính, mang nét đẹp vừa mềm mại, vừa kiên cường. Dưới nắng như đổ lửa trên thao trường luyện tập Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn (Hà Nội), từng bước chân dứt khoát, từng tiếng hô đồng thanh mạnh mẽ của họ trở thành biểu tượng đẹp về hình ảnh nữ quân nhân thời đại mới.

Trung úy Nguyễn Thị Thủy vừa rắn rỏi trong bước quân hành, vừa rạng ngời nét duyên dáng của những bông hồng quân ngũ.

Theo chia sẻ của Đại úy QNCN Hà Thị Huyền thì được biết, trong số 6 “bông hồng thép” của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, chiến sỹ Bùi Thị Minh Lý là gương mặt lần đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng quyết tâm, Minh Lý đã nhanh chóng bắt nhịp cùng đồng đội. Lý tâm sự: "Chúng em thực hiện nhiệm vụ chỉ huy giao. Nhưng hơn hết đó là mệnh lệnh từ trái tim. Em luôn xác định rõ, được đứng trong hàng ngũ A80 là niềm tự hào lớn lao khi vừa là một người dân của nước Việt Nam, vừa là quân nhân cách mạng của một Quân đội anh hùng". Chính sự hăng hái, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc đã giúp Minh Lý hòa nhập nhanh chóng, trở thành một phần gắn bó trong đội hình chỉnh tề.

Những “bông hồng thép” rạng ngời dưới cờ Quyết thắng

Để có được bước chân quân hành dứt khoát, sắc sảo, những nữ quân nhân phải tập luyện với cường độ cao, mỗi ngày hàng chục km duyệt đội hình trong điều kiện khắc nghiệt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những vết phồng rộp nơi bàn chân cùng nỗi nhớ nhà thường trực. Tất cả đều trở thành thử thách. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần “thép” là tình yêu quân ngũ, là niềm tự hào được góp mặt trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Chiến sỹ Nguyễn Bình Dương cùng đồng đội hăng say luyện tập hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với niềm tự hào trong tim.

Giữa sân tập của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 - Hà Nội, những gương mặt thanh tú, ánh mắt kiên nghị, dáng người trong quân phục thẳng tắp đã tạo nên hình ảnh rất đẹp. Họ vừa là “chiến binh thép” sẵn sàng trước mọi thử thách, vừa là những bông hoa rạng ngời trong vườn hoa quân ngũ. Khi lá cờ Tổ quốc tung bay, đội hình A80 tiến thẳng về lễ đài, những bước chân đều tăm tắp của Huyền, Thủy, Quỳnh Chi, Linh Chi, Bùi Dương và Minh Lý sẽ hòa nhịp cùng hàng vạn trái tim Việt Nam trong niềm hân hoan của ngày Tổ quốc tròn 80 năm độc lập.

“Vượt nắng, thắng mưa”, những “bông hồng thép” của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ luôn tỏa sáng rạng ngời trong đội hình khối nữ gìn giữ hòa bình.

A80 không chỉ là cuộc duyệt binh quy mô quốc gia mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Và trong khúc quân hành ấy, những nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới vừa bản lĩnh, kiên định, vừa duyên dáng, tự tin. Những “chiến binh thép” ấy đã và đang “đi” đến ngày đại lễ bằng những bước quân hành; bằng tất cả sự tự hào. Họ đi trong tiếng gọi của lịch sử và đi với niềm tin rực cháy nơi trái tim hướng về ngày đại lễ: 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Mạnh Hùng