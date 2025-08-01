Khuyến học ở dòng họ Lê Văn

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt phong trào thi đua khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đóng góp tích cực cho phong trào khuyến học của tỉnh có dòng họ Lê Văn, xã Thanh Đình (cũ) nay là xã Hy Cương - một trong những dòng họ đã duy trì và triển khai công tác khuyến học hiệu quả suốt hơn 20 năm qua.

Gia đình ông Lê Đức Thắng luôn quan tâm chỉ bảo con cháu học tập.

Dòng họ Lê Văn hiện có hơn 300 hộ, trên 1.200 khẩu. Ông Lê Phú Như, nguyên Trưởng Ban khuyến học dòng họ chia sẻ: “Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sự học cũng như công tác khuyến học, khuyến tài, từ những ngày đầu dòng họ Lê Văn đã phát động gây quỹ khuyến học để khen thưởng, động viên con, em trong dòng họ có thành tích học tập tốt. Năm 2004, thực hiện hướng dẫn của hội khuyến học các cấp, dòng họ thành lập Ban Khuyến học dòng họ. Từ đó đến nay công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai ngày càng bài bản và hiệu quả”. Trên tinh thần tự nguyện tham gia, tự nguyện đóng góp và gây quỹ khuyến học, 100% gia đình, con cháu trong dòng họ đều tham gia. Ban khuyến học dòng họ luôn chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương các gia đình làm kinh tế giỏi, con cháu thành đạt trong các dịp quan trọng của dòng họ; tuyên truyền, triển khai bộ tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; phát động phong trào “Nuôi lợn nhựa khuyến học” tại các gia đình... Từ đó mọi người hiểu rõ và tích cực tham gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực sự được các gia đình coi trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Số gia đình hiếu học ngày càng tăng, góp phần không nhỏ vào việc khuyến khích động viên con, cháu trong họ phấn đấu, nỗ lực học tập.

Anh Lê Văn Nhung ở khu 6 chia sẻ: “Từ khi thành lập Ban Khuyến học dòng họ Lê Văn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với sự động viên, khích lệ kịp thời nên số lượng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ đỗ cao đẳng, đại học ngày càng cao. Hiện nhiều người trong dòng họ thành đạt, có học hàm, học vị cao, giữ chức vụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực”.

Hiện dòng họ Lê Văn duy trì công tác tuyên dương, khen thưởng con, em đạt thành tích cao trong học tập vào ngày Hội nguyên của dòng họ (14 tháng Giêng hàng năm). Việc tổ chức khen thưởng được diễn ra trang trọng tại nhà thờ của dòng họ với sự tham gia của toàn thể thành viên trong họ. Đây cũng là dịp để Ban Khuyến học dòng họ tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học hàng năm. Để duy trì tốt công tác khuyến học, Ban Khuyến học dòng họ đặt ra các quy định về mức khen thưởng cho các em đạt kết quả cao trong năm học, từ học sinh tiểu học, THCS, THPT đến học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng; học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi. Những phần thưởng cho các cháu tuy không lớn về vật chất nhưng đó là giá trị lớn lao về mặt tinh thần, bởi nó là tấm lòng của bà con dòng họ, được trao trang trọng trước gia tiên và đông đảo thành viên trong dòng họ.

Thông qua các kỳ gặp mặt, sinh hoạt của dòng họ, các gia đình thường xuyên trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ, nuôi con học hành. Đặc biệt, thực hiện phong trào học tập suốt đời, các gia đình trong dòng họ không chỉ lấy việc học tập của học sinh mà cả việc học tập của người lớn trong gia đình thành hoạt động thường xuyên, thành phong trào sâu rộng trong dòng họ. Người lớn làm gương để con cháu noi theo, học tập, răn dạy cháu con rèn đức, luyện tài trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, trong dòng họ có hơn 100 gia đình đạt phổ cập “Gia đình cao đẳng”, “Gia đình Đại học”, nhiều năm liền là “Dòng họ học tập” tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng trong công tác khuyến học, khuyến tài dòng họ, góp phần lan tỏa công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Thu Hà