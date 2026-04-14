Kiểm tra các cơ sở dịch vụ, lưu trú phục vụ Lễ hội Đền Hùng

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 21/3/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành; an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Khách sạn Mường Thanh và nhà hàng Sen Vàng Place (phường Việt Tri).

Đồng chí Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo.

Tham gia đoàn có đồng chí Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ; đại diện Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế.

Đoàn kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu trú, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ tại Khách sạn Mường Thanh.

Tại hai đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các lĩnh vực như: Phòng cháy, chữa cháy; ngành nghề đăng ký kinh doanh; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường... Đồng thời khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh nhà hàng và dịch vụ lưu trú.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ tại nhà hàng Sen Vàng.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao việc chấp hành các quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính tại các cơ sở. Bên cạnh đó, đoàn cũng tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ; không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, đoàn hướng dẫn cụ thể để các cơ sở thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành; an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường đến hết ngày 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, góp phần bảo đảm công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, văn minh, lành mạnh.

Huy Thắng