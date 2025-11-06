Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình

{title}
Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì đã tiến hành kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh, thương mại hành nghề nhà hàng, du lịch và nghỉ dưỡng, cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè và các công trình xây dựng liên quan khác trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình.
Kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tổ Tháu, phường Thống Nhất
Theo kế hoạch, trong 3 ngày (6-10/11), Đoàn sẽ kiểm tra 12 cơ sở nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thương mại, nhà hàng, du lịch trên địa bàn phường Thống Nhất, Tân Hòa và xã Đà Bắc.
Nội dung: Kiểm tra hiện trạng các cơ sở kinh doanh, thương mại và các công trình xây dựng liên quan khác về kết cấu hạ tầng xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về việc cấp phép thi công, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công và quá trình vận hành khai thác sử dụng trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực lòng hồ...
Việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhà nổi trên lòng hồ sông Đà được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động kinh doanh trên mặt nước. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định về sử dụng lòng hồ. Hoạt động này góp phần tăng cường quản lý, giữ gìn trật tự, mỹ quan khu vực, hướng tới phát triển du lịch sinh thái lòng hồ sông Đà theo hướng bền vững và an toàn.
Đinh Hòa
