Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Ngày 16/1, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026.

Kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Bạch Hạc.

Theo kế hoạch vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 80.800 ha lúa. Để cấp nước phục vụ gieo cấy theo lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh chủ động phương án lấy nước hiệu quả, tiến hành nạo vét, khơi thông kênh mương, vận hành hệ thống máy bơm 24/24 giờ tại các trạm bơm để lấy nước đợt 1 từ 0h ngày 16 - 20/1/2026.

Kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra việc lấy nước tại Trạm bơm Đại Định.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các trạm bơm Bạch Hạc, Đại Định (xã Vĩnh Thành), Liễu Trì (xã Vĩnh Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các công ty thủy lợi trong việc lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy.

Trong bối cảnh nguồn nước trên các sông đang xuống thấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường, các công ty thủy lợi nghiên cứu, có giải pháp đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; vận hành các hồ chứa, dự trữ nước ở các đầm, hồ, vùng chiêm trũng phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng, xây dựng hệ thống bơm dã chiến dẫn nước đến các khu vực chân ruộng cao. Đồng thời, chủ động đề xuất phương án xử lý khi mực nước sông xuống thấp, các trạm bơm ven sông không bơm được nước; phương án vận hành cấp nước khi có hạn hán, thiếu nước xảy ra nhằm bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.

Thu Hoài - Đặng Thưởng


Thu Hoài - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Phục vụ Kiểm tra vụ đông xuân Sản xuất nông nghiệp Môi trường Phương án Cấp nước Tỉnh ủy công ty thủy lợi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Động lực của kinh tế tư nhân

Động lực của kinh tế tư nhân
2026-01-15 15:05:00

baophutho.vn Doanh nghiệp được coi là xương sống của nền kinh tế nhưng không phải ở quốc gia nào, thời đại nào, doanh nghiệp cũng được đặt đúng vào vị trí...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long