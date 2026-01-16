Kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân

Ngày 16/1, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Bạch Hạc.

Theo kế hoạch vụ Đông Xuân năm 2025 - 2026, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 80.800 ha lúa. Để cấp nước phục vụ gieo cấy theo lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh chủ động phương án lấy nước hiệu quả, tiến hành nạo vét, khơi thông kênh mương, vận hành hệ thống máy bơm 24/24 giờ tại các trạm bơm để lấy nước đợt 1 từ 0h ngày 16 - 20/1/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra việc lấy nước tại Trạm bơm Đại Định.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các trạm bơm Bạch Hạc, Đại Định (xã Vĩnh Thành), Liễu Trì (xã Vĩnh Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các công ty thủy lợi trong việc lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy.

Trong bối cảnh nguồn nước trên các sông đang xuống thấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường, các công ty thủy lợi nghiên cứu, có giải pháp đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; vận hành các hồ chứa, dự trữ nước ở các đầm, hồ, vùng chiêm trũng phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng, xây dựng hệ thống bơm dã chiến dẫn nước đến các khu vực chân ruộng cao. Đồng thời, chủ động đề xuất phương án xử lý khi mực nước sông xuống thấp, các trạm bơm ven sông không bơm được nước; phương án vận hành cấp nước khi có hạn hán, thiếu nước xảy ra nhằm bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.

Thu Hoài - Đặng Thưởng