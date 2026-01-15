Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

{title}
Chiều 15/1, Đoàn kiểm tra Quân khu 2 do Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tết Nguyên đán Bính Ngọ; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Bộ CHQS tỉnh.
Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu kết luận kiểm tra.
Đoàn kiểm tra thực tế và kết hợp nghe báo cáo của đơn vị về công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn; kiểm tra quân số, kết quả luyện tập các phương án SSCĐ; kiểm tra hệ thống văn kiện SSCĐ, cứu hộ cứu nạn và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về thực hiện các nhiệm vụ cùng các nội dung liên quan đến công tác hậu cần, kỹ thuật của đơn vị.
Tại Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1, đoàn báo động kiểm tra khả năng cơ động xử trí tình huống A2. Qua kiểm tra các phân đội đã thể hiện sự nhịp nhàng trong hiệp đồng, tổ chức các lực lượng và phương tiện bảo vệ tốt các mục tiêu trọng yếu.
Kiểm tra Tổ UAV và Tổ bắn mục tiêu bay thấp cho thấy đơn vị đã làm chủ khí tài mới với tư duy phòng thủ tích cực, chủ động đánh địch đột nhập đường không.
Đoàn kiểm tra quân số, kết quả luyện tập các phương án SSCĐ.
Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Quân khu 2 đã ghi nhận sự chuẩn bị công phu của đơn vị trên tất cả các mặt công tác; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, tư tưởng vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đoàn kiểm tra báo động SSCĐ tại Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1.
Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu đơn vị thực hiện tốt phương châm: tuyển chọn, chuẩn bị và xây dựng tốt nhất về con người, cơ sở vật chất và phương án; nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong ba đợt cao điểm: Đại hội XIV của Đảng, Tết Bính Ngọ và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cần phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, tổ chức điều chỉnh, luyện tập thuần thục các phương án sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm tiêu chuẩn Tết cho bộ đội; tổ chức tiễn quân nhân xuất ngũ và làm tốt công tác tuyển quân năm 2026 bảo đảm trang trọng, an toàn.
