Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên đoạt HCV châu Á

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ đoạt HCV tại giải bơi vô địch châu Á 2025 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc thế nào?

Ở chung kết cự ly 1.500 m tự do diễn ra tối 29.9, Nguyễn Huy Hoàng so tài với 7 đối thủ gồm Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hinata Ando (Nhật Bản), Yi Shun-wang (Hồng Kông), Lev Cherepanov (Kazakhstan), Ratth Thammananthachote (Thái Lan) và Bin Muhammad Dhuha (Malaysia).

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên đoạt HCV châu Á

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp

Với màn thể hiện ấn tượng, chàng “rái cá sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vượt qua các đối thủ, về đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 01, đoạt HCV. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của kình ngư 25 tuổi này ở giải bơi vô địch châu Á. Trước đó thành tích tốt nhất mà Nguyễn Huy Hoàng đạt được ở cấp độ châu lục là HCB ASIAD năm 2018 tại Indonesia.

Lãnh đạo bộ môn bơi Cục TDTT Việt Nam cho biết, giải bơi vô địch châu Á năm nay thiếu vắng một số kình ngư mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nên mở ra cơ hội cho Nguyễn Huy Hoàng. Điều quan trọng là Hoàng đã thể hiện được phong độ tốt, ý chí thi đấu vững vàng để đạt được HCV đầy ấn tượng.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên đoạt HCV châu Á

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tận dụng tốt cơ hội để đoạt HCV châu Á 2025

Thông số 15 phút 15 giây 01 là thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng trong vòng 1 năm qua. Tại Olympic 2024 tại Pháp, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 18 giây 63 trong khi thành tích ở giải vô địch thế giới 2025 là 15 phút 19 giây 39. Tuy nhiên thành tích tốt nhất mà Nguyễn Huy Hoàng đạt được ở cự ly này cũng là kỷ lục quốc gia mà anh nắm giữ là 14 phút 41 giây. Lần gần nhất giải bơi vô địch châu Á tổ chức năm 2016, kình ngư Park Tae-hwan (Hàn Quốc) giành HCV cự ly 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 07 giây 86.

