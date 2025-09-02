Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kịp thời cứu 2 mẹ con bị nước cuốn trôi ở xã Liên Sơn

Thông tin từ Công an xã Liên Sơn, khoảng 17h30' ngày 31/8/2025, Tổ An ninh trật tự (ANTT) nhận được tin báo của người dân về việc 2 mẹ con khi đi qua ngầm khu vực Ba Mô, thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn không may bị nước cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, đồng chí Đặng Trung Ích và Nguyễn Văn Long - Tổ ANTT thôn Quán Trắng đã ngay lập tức có mặt. Với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, các đồng chí đã kịp thời đưa 2 mẹ con lên bờ an toàn, tránh được hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, vớt được tài sản là chiếc xe máy cùng đồ đạc cá nhân đang bị cuốn theo dòng nước và bàn giao lại cho gia đình.

Kịp thời cứu 2 mẹ con bị nước cuốn trôi ở xã Liên Sơn

2 đồng chí tổ ANTT thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn kịp thời cứu người và tài sản cho Nhân dân trong dòng nước lũ

Hành động nhanh nhạy, quyết đoán của các đồng chí lực lượng ANTT cơ sở đã thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng hình ảnh đẹp của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trong lòng nhân dân.

Qua sự việc này, Công an xã Liên Sơn khuyến cáo người dân cần tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác, hạn chế đi lại, đặc biệt qua các khu vực ngầm, tràn khi trời mưa to, nước dâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Liên Sơn Cuốn trôi An ninh trật tự Công an xã đảm bảo an toàn tính mạng kịp thời Tinh thần Nhân dân Tài sản Trách nhiệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh

Phú Thọ rộn ràng đêm Quốc Khánh
2025-09-02 23:10:00

baophutho.vn Từ chập tối 2/9, dòng người dân đổ về Sân khấu Công viên Văn Lang và các điểm bắn pháo hoa như Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì),...

Pháo hoa rực rỡ trời Thu Đất Tổ

Pháo hoa rực rỡ trời Thu Đất Tổ
2025-09-02 22:41:00

baophutho.vn Trong không khí hân hoan của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long