Kịp thời cứu 2 mẹ con bị nước cuốn trôi ở xã Liên Sơn

Thông tin từ Công an xã Liên Sơn, khoảng 17h30' ngày 31/8/2025, Tổ An ninh trật tự (ANTT) nhận được tin báo của người dân về việc 2 mẹ con khi đi qua ngầm khu vực Ba Mô, thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn không may bị nước cuốn trôi.
Ngay khi nhận được tin báo, đồng chí Đặng Trung Ích và Nguyễn Văn Long - Tổ ANTT thôn Quán Trắng đã ngay lập tức có mặt. Với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, các đồng chí đã kịp thời đưa 2 mẹ con lên bờ an toàn, tránh được hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, vớt được tài sản là chiếc xe máy cùng đồ đạc cá nhân đang bị cuốn theo dòng nước và bàn giao lại cho gia đình.
2 đồng chí tổ ANTT thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn kịp thời cứu người và tài sản cho Nhân dân trong dòng nước lũ
Hành động nhanh nhạy, quyết đoán của các đồng chí lực lượng ANTT cơ sở đã thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng hình ảnh đẹp của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trong lòng nhân dân.
Qua sự việc này, Công an xã Liên Sơn khuyến cáo người dân cần tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác, hạn chế đi lại, đặc biệt qua các khu vực ngầm, tràn khi trời mưa to, nước dâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Đinh Thắng
