Kịp thời cứu chữa sỏi mật gây tắc ống mật và giun trong đường mật cho người bệnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu, người bệnh B.T.M, 71 tuổi, trú tại Hạ Hòa, cùng lúc bị sỏi mật gây tắc ống mật chủ và có giun trong đường mật.

Hình ảnh ống mật chủ của người bệnh trước và sau phẫu thuật.

Người bệnh nhập viện tại Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa trong tình trạng đau tăng dần vùng thượng vị và hạ sườn bên phải, kèm theo vàng da tăng dần, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến ăn uống, sinh hoạt. Sau khi thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng đường mật, tắc mật do sỏi tại ống mật chủ.

Hình ảnh giun trong ống mật trước và sau khi được gắp ra ngoài.

Người bệnh được chuyển đến Khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật và chỉ định dẫn lưu đường mật qua da. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng tắc mật và nhiễm trùng đã được cải thiện, người bệnh tiếp tục được chỉ định phẫu thuật tán sỏi đường mật qua da bằng laser – phương pháp đang được ứng dụng rộng rãi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tán sỏi đường mật qua da bằng laser, các bác sĩ đã phát hiện một con giun nằm trong ống mật. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, đòi hỏi kỹ thuật xử lý linh hoạt và chính xác. Nhờ năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, ekip đã loại bỏ triệt để sỏi ống mật và dị vật là con giun đũa dài khoảng 15 cm ra khỏi cơ thể người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh đã hồi phục tốt, đau ít, ăn uống bình thường, tinh thần ổn định, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại, sức khỏe người bệnh đã ổn định và được ra viện.

Bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa – Gan mật đang thăm khám cho người bệnh sau khi được tán sỏi đường mật qua da bằng laser.

Theo ThS.BS Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Gan mật cho biết: Tình trạng cùng lúc có sỏi mật và giun chui ống mật như người bệnh M là rất hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: Viêm túi mật, tắc nghẽn ống mật, viêm mủ đường mật và áp xe gan mật, sốc nhiễm khuẩn đường mật, tắc ruột do sỏi mật... cùng với những tác động của giun chui ống mật có thể khiến tình trạng trở nên nặng nề hơn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Tán sỏi đường mật qua da bằng laser là một trong những giải pháp tối ưu, giúp xử trí nhanh chóng và hiệu quả tình trạng sỏi mật và giun chui ống mật. Kỹ thuật này đã được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ nhiều năm nay, giúp hàng trăm người bệnh thoát khỏi những tình trạng nguy hiểm.

Mộc Lâm