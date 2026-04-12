KPop Demon Hunters khiến các nhà làm phim hoạt hình Pixar nuối tiếc

Một dự án hoạt hình mang tên BeFri của Pixar từng bị hủy bỏ vì bị cho là quá tập trung vào khán giả nữ điều mà KPop Demon Hunters sau này đã làm rất tốt.

Khi nhìn nhận về những lý do khiến dự án BeFri "giữa đường đứt gánh" vào thời điểm năm 2023 sau nhiều năm phát triển, nguồn tin nội bộ cho rằng lý do chính vì lo ngại phim hướng quá nhiều đến đối tượng khán giả nữ trong khi khó thu hút khán giả nam. Đây là rủi ro đáng kể khi ra rạp. Ngoài ra nguồn tin cũng chỉ ra rằng, BeFri có nhiều nét tương đồng với KPop Demon Hunters - bộ phim đã làm mưa làm gió trên nền tảng trực tuyến Netflix suốt năm 2025 và bội thu giải thưởng, trong đó có cả giải Oscar 2026 cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

BeFri xoay quanh hai cô gái tuổi teen bắt đầu xa cách khi thế giới của họ bị đảo lộn bởi phát hiện ra rằng chương trình truyền hình yêu thích của họ về "cô gái phép thuật" thực sự tồn tại, và họ bắt đầu một cuộc phiêu lưu xuyên vũ trụ để cứu nhân loại. Tên phim được cách điệu lấy cảm hứng từ các mảnh chữ trên một nửa chiếc vòng cổ "Best Friends". Việc dự án phim bị hủy bỏ đã tạo nên cú sốc lớn đối với đội ngũ thực hiện của Pixar vì đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để phát triển.

Bản phác thảo nhân vật của BeFri. Ảnh: Animation Magazine

Sự cân nhắc dành cho BeFri thực tế không phải là một ngoại lệ, Pixar cũng như Disney đang chú trong việc phát triển những bộ phim thu hút đông đảo đối tượng khán giả và có thể xem xét loại bỏ những yếu tố tạo nên rào cản.

Sự tiếc nuối cho BeFri là thật nhưng thành công của KPop Demon Hunters có thể xem như là hiện tượng bùng nổ vượt ngoài mong đợi, dự đoán với tầm ảnh hưởng toàn cầu.

KPop Demon Hunters gây sốt toàn cầu, thành công vang dội. Ảnh: Netflix

Nội dung hướng tới phái nữ nữ tưởng như là điểm “giới hạn” tệp khán giả nhưng lại giúp phim thổi bùng lên tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, không chỉ qua câu chuyện trên phim mà cả hành trình nỗ lực để được khẳng định vị thế của các nữ nghệ sĩ gốc Á lồng tiếng cho các nhân vật.

KPop Demon Hunters thắng giải Oscar năm 2026. Ảnh: Getty Images

Sau khi giành giải Oscar, KPop Demon Hunters vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ với loạt kế hoạch hợp tác mở rộng với những thương hiệu đồ chơi, ăn uống, game và dự kiến sẽ có cả concert trong thời gian tới.

Theo vtv.vn