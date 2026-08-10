Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng - Kỳ 2: Huy động sức dân từ cơ sở

Từ việc sắp xếp đơn vị hành chính đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực tiễn ở cơ sở cho thấy sự đồng thuận của Nhân dân được coi là "chìa khóa" tháo gỡ khó khăn, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Khi cấp uỷ, chính quyền cầu thị, lắng nghe và tôn trọng tâm tư chính đáng của người dân, sức dân được khơi dậy thành nguồn lực phát triển.

Những tiếng nói từ vùng cao

Kết quả hoạt động của cơ sở là thước đo kiểm chứng bản lĩnh, sự tận tụy của cấp ủy Đảng trong việc tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Xã Thu Cúc - địa bàn khu vực III miền núi, nơi có hơn 84% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chính là một điểm sáng từ tinh thần “trọng dân, gần dân, lắng nghe dân” trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thực hiện chủ trương sắp xếp theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Thu Cúc đứng trước “bài toán” khó khi địa bàn rộng trên 100 km2, địa hình bị chia cắt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo 11,15%.

Khi triển khai Đề án sắp xếp 17 thôn dân cư xuống 12 thôn, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo quy trình lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình một cách công khai, dân chủ. Kết quả 1.785/1.799 hộ nhất trí, đạt tỷ lệ hơn 99%. Sự đồng thuận này bắt nguồn từ việc cấp ủy đã chủ động lắng nghe, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Minh chứng rõ nét nhất chính là câu chuyện giữ tên, giữ bản của thôn Mỹ Á. Cách trung tâm xã 15 km, Mỹ Á có 929 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm tới 98,5%. Theo tiêu chí quy mô dân số và diện tích, Mỹ Á thuộc diện bắt buộc sáp nhập. Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri và họp dân, bà con đề nghị giữ nguyên thôn vì đặc điểm địa bàn biệt lập, phong tục, tiếng nói và đời sống cộng đồng có nhiều nét riêng.

Đồng chí Sùng A Lâu - Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Á chia sẻ: “Khi xã triển khai chủ trương, cấp uỷ và chính quyền thôn đã tổ chức họp dân để thông báo đầy đủ các tiêu chí. Bà con nhận thức đây là chủ trương đúng đắn nhưng cũng phản ánh những khó khăn thực tế do Mỹ Á nằm biệt lập trên đỉnh núi, đường đi khó khăn, các phong tục, tập quán, tiếng nói có nhiều nét riêng biệt. Bà con tha thiết kiến nghị giữ nguyên thôn Mỹ Á để ổn định đời sống, yên tâm sản xuất và giữ gìn bản sắc văn hóa”.

Anh Mùa A Cáng, người dân thôn Mỹ Á cũng cho rằng, việc giữ nguyên thôn phù hợp với đặc điểm dân cư, điều kiện địa bàn và sinh hoạt cộng đồng của người Mông nơi đây.

Chi ủy Chi bộ thôn Mỹ Á thống nhất nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Trước ý kiến chính đáng của người dân, Đảng ủy xã Thu Cúc trực tiếp khảo sát thực địa, đánh giá các yếu tố lịch sử, văn hóa, quốc phòng - an ninh, từ đó báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép giữ nguyên đơn vị hành chính thôn Mỹ Á. Sự phản hồi cầu thị, thấu tình đạt lý ấy đã củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng.

Để hỗ trợ các chi bộ ổn định sau sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thu Cúc phân công 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ tại các thôn. Ngoài ra, Đảng uỷ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, đến tháng 7/2026, Đảng ủy đã kết nạp 35 đảng viên, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của tỉnh.

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Tinh thần phát huy sức dân cũng được thể hiện rõ tại Chi bộ thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu. Chỉ với 15 đảng viên, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần đưa địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh. Bí quyết thành công được cô đọng trong phương châm: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Diễn đàn "Lắng nghe dân nói" là nơi cử tri xã Liên Châu trực tiếp đóng góp ý kiến, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Phương châm đó được thể hiện rõ khi gia đình đồng chí Trần Nam Hải - Bí thư Chi bộ thôn Thụ Ích 3 tự nguyện hiến 60 m2 đất thổ cư để mở rộng đường và làm rãnh thoát nước. “Muốn vận động Nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Gia đình tôi hiến đất, tiên phong làm trước rồi mới tuyên truyền cho bà con”- đồng chí Hải chia sẻ.

Chính sự gương mẫu của người đứng đầu đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Đồng chí Trần Thị Hảo, Chi ủy viên Chi bộ thôn cho biết: 15 đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ gia đình trong 10 tổ liên gia tự quản đã trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân xây dựng mô hình “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhờ đó, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 200 m2 đất, đóng góp trên 10.000 ngày công và hơn 30 tỷ đồng; làm mới 1.500 m rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 90 triệu đồng/năm.

Chi ủy thôn Thụ Ích 3 họp bàn các giải pháp phát triển hạ tầng, môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhằm mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Châu định kỳ tổ chức Diễn đàn “lắng nghe dân nói”. Tại đây, cử tri thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Châu cho biết: “Ý kiến của Nhân dân tại diễn đàn là nguồn thông tin quan trọng. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giao bộ phận chuyên môn xử lý và công khai kết quả để dân giám sát. Giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng chính là củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng”.

Sự đồng thuận từ cơ sở cũng góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 34.082 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Sự phục hồi mạnh mẽ của các doanh nghiệp cùng sự chủ động của 134/148 xã, phường hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách chính là “trái ngọt” có được từ sức mạnh đồng thuận của Nhân dân.

Từ thực tiễn quản trị cơ sở, bài học đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, nhất là người đứng đầu.

>>> Kỳ 1: Mở rộng dân chủ, củng cố niềm tin

Kỳ 3: Bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững nền nếp, kỷ cương

Ngọc Thắng