Kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì

Ngày 24/6, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (27/6/2006 - 27/6/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng MB Việt Trì.

Tới dự và chúc mừng về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Được thành lập ngày 27/6/2006, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ một chi nhánh còn non trẻ, MB Việt Trì đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị kinh doanh chủ lực của MB trên địa bàn Phú Thọ.

Trong suốt chặng đường phát triển, MB Việt Trì luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả; phát huy thế mạnh về ngân hàng số, tài chính bán lẻ, tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ dành cho lực lượng vũ trang và các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, góp phần khẳng định hình ảnh một ngân hàng chuyên nghiệp, tin cậy trên vùng Đất Tổ.

Hiện MB Việt Trì có dư nợ tín dụng đạt 5.384 tỷ đồng, chiếm 1,41% thị phần; huy động vốn đạt 10.912 tỷ đồng, chiếm 3,28% thị phần; phục vụ 531.152 khách hàng cá nhân, chiếm 14% thị phần và 4.623 khách hàng doanh nghiệp, chiếm 11,5% thị phần trên địa bàn, tiếp tục khẳng định vai trò chi nhánh đầu tàu của MB tại địa phương.

Trên địa bàn Phú Thọ, MB hiện có 3 chi nhánh gồm MB Việt Trì, MB Vĩnh Phúc và MB Hòa Bình cùng hệ thống các phòng giao dịch trực thuộc, phục vụ hơn 1,3 triệu khách hàng cá nhân và trên 10.000 doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chúc mừng tại lễ kỉ niệm.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương những thành tựu MB Việt Trì đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững, do đó rất cần sự đồng hành của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính lớn, trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng Bằng khen cho các cá nhân của MB Việt Trì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập MB Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với nền tảng vững chắc, năng lực quản trị hiện đại cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, MB Việt Trì sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Ngân hàng TMCP Quân đội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong quá trình phát triển.

Đồng chí khẳng định tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MB Việt Trì cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động ổn định, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu, MB Việt Trì trao tặng phần kinh phí 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường học tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập MB Việt Trì. Đồng thời, MB Việt Trì đã trao tặng phần kinh phí 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường học tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên