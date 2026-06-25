Kỷ niệm 70 năm truyền thống đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Sáng 25/6, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống đào tạo (1956-2026) và 15 năm đào tạo trình độ đại học (2011-2026).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, Công đoàn Công Thương Việt Nam; đại diện các viện, học viện, trường thuộc Bộ Công Thương và địa phương, doanh nghiệp... tham dự lễ kỷ niệm. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số địa phương, trường học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Trước đòi hỏi cấp bách về đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày 25/6/1956, Trường Kỹ thuật trung cấp II được thành lập tại khu Thượng Đình - Hà Nội. Khi miền Bắc đi vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ Nhất (1960-1965), nhà trường được chuyển từ Hà Nội lên xã Chu Hoá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (cũ). Ngày 29/1/1962, nhà trường đổi tên thành Trường Trung cấp Hoá chất. Tháng 9/1995, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho trường được đào tạo trình độ cao đẳng; đến ngày 24/1/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Hoá chất trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Hoá chất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi lễ.

Sau nhiều năm đào tạo trình độ cao đẳng, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của trường được bổ sung về số lượng, nâng cao về trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy; cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo. Ngày 20/1/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 126/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, mở ra giai đoạn phát triển mới, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 70 năm, nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật viên, kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ. Nhiều thế hệ sinh viên đã trưởng thành, trở thành các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật giỏi, doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 20 ngành ở trình độ đại học và sau đại học với hơn 50 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực then chốt như: kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ... Các chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, gắn với nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng lớn mạnh, với hàng trăm giảng viên, trong đó nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, được đào tạo tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước. Hiện nay, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt gần 30%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Bằng khen của Bộ Công Thương tặng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Tặng lẵng hoa biểu dương, ghi nhận, chúc mừng các thế hệ nhà giáo, viên chức, lao động, sinh viên nhà trường trong suốt 70 năm qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới toàn diện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng ứng dụng - thực hành - sáng tạo, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp, thị trường lao động và định hướng quy hoạch tỉnh Phú Thọ.

Ưu tiên phát triển các ngành mũi nhọn: công nghệ bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, vật liệu tiên tiến, tự động hóa... nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của vùng.

Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý “vừa hồng vừa chuyên”, có trình độ cao, tâm huyết, sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kỹ năng thực tiễn và khả năng khởi nghiệp cho sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại theo chuẩn công nghiệp 4.0; xây dựng môi trường giáo dục số; chú trọng giáo dục toàn diện và ý thức trách nhiệm với quê hương Phú Thọ, đất nước cho thế hệ trẻ.

Phát huy hơn nữa vai trò của nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc dự báo nhu cầu nhân lực, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, góp phần cung cấp đội ngũ lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Bằng khen của Bộ Công Thương tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tăng cường liên kết chiến lược với các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đồng thời mở rộng chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu chung. Qua đó, nâng tầm chất lượng đào tạo của nhà trường lên tầm khu vực và quốc tế, góp phần hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ trên bản đồ giáo dục - đào tạo.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Lê Hoàng