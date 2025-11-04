Làm giàu từ mô hình nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao

Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm sức lao động và góp phần bảo vệ môi trường. Câu chuyện làm giàu của gia đình ông Nguyễn Mạnh Trí, xã Vạn Xuân từ mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao là minh chứng cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm” đó.

Mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Trí đã trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều hội viên nông dân trong và ngoài xã.

Gia đình ông Trí bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi gà từ năm 2014 trên diện tích 2,5ha. Năm đầu tiên, ông Trí nuôi gà thịt thương phẩm nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao và đầu ra bấp bênh, ông Trí quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi gà đẻ trứng. Ông Trí chia sẻ: Gà thịt phải nuôi 4–5 tháng mới xuất chuồng, trong khi nuôi gà đẻ thì ngày nào cũng có thu nhập. Dù giá trứng có biến động nhưng trung bình mỗi quả trứng vẫn lãi khoảng 300–500 đồng...

Nhờ tư duy đổi mới, ông mạnh dạn đầu tư 7 tỷ đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi theo hướng công nghệ cao với 3 chuồng nuôi có công suất hơn 20.000 con gà đẻ trứng. Hiện là một trong những trang trại quy mô lớn, hiện đại của địa phương.

Máy móc được ứng dụng tự động hóa cho trang trại

Chuồng nuôi được thiết kế khép kín, đồng bộ các hệ thống tự động cho ăn, uống nước, điều hòa nhiệt độ, lưu thông không khí, quạt thông gió và vệ sinh chuồng trại... Các quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứng được tuân thủ nghiêm ngặt, từ khâu chọn giống, chăm sóc, tiêm phòng bệnh đến thu hoạch và bảo quản trứng.

Gà được nuôi trong hệ thống lồng sắt khép kín, với các thiết bị tự động hóa như máng ăn, vòi nước tự động, hệ thống quạt làm mát và đèn chiếu sáng được cài đặt theo giờ để kích thích gà đẻ. Bên cạnh đó, ông Trí còn áp dụng chế phẩm vi sinh để cải thiện môi trường chuồng trại, hạn chế mùi, kiểm soát khí hậu với nhiệt độ ổn định đảm bảo gà không bị mắc bệnh và tỷ lệ đẻ trứng cũng cao hơn.

Hệ thống bảng điều chỉnh các thiết bị bên trong chuồng gà

Hệ thống bảng điều khiển trung tâm cho phép ông Trí chỉ cần “nhấn nút” là có thể điều chỉnh các hoạt động từ cho ăn, cấp nước đến hệ đèn chiếu sáng, vận hành quạt làm mát ...Chuyển đổi số không phải mục tiêu, mà là phương tiện giúp nông dân giải quyết vấn đề và tối ưu sản xuất - ông Trí phấn khởi khẳng định.

Nhờ áp dụng công nghệ, mỗi ngày trang trại thu hoạch khoảng 14.000 quả trứng, với giá bán bình quân 2.600 đồng/quả, doanh thu đạt trên 36 triệu đồng/ngày. Sau hơn 1 năm khai thác, đàn gà sẽ được thay thế để đảm bảo chất lượng trứng và gà thải loại vẫn bán được với giá 50 - 55.000 đồng/kg. Sản phẩm trứng được bảo quản nghiêm ngặt, đúng quy trình và được các đầu mối thu mua, phân phối khắp thị trường ở trong và ngoài tỉnh.

Năm 2022, sản phẩm trứng gà mang thương hiệu Trứng Gà Ninh Điệp của gia đình ông Trí chính thức được công nhận OCOP 3 sao, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Việc tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”(OCOP) không chỉ giúp sản phẩm có cơ hội được định danh, truy xuất nguồn gốc, mà còn góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Sản phẩm trứng gà Ninh Điệp đã được đưa vào một số siêu thị tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong suốt quá trình phát triển, ông Trí luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Hội Nông dân xã Vạn Xuân, từ việc hướng dẫn kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn, đến hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi và hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình OCOP. Mô hình của ông đã trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều hội viên nông dân trong và ngoài xã.

Năm 2022, Trứng Gà Ninh Điệp được công nhận OCOP 3 sao

Ông Nguyễn Đắc Bách - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Xuân cho biết: Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Mạnh Trí là một điển hình kinh tế hiệu quả, thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của người nông dân trong thời kỳ mới. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi địa phương...

Mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Nguyễn Mạnh Trí không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, khẳng định rằng nông dân hiện đại có thể làm chủ công nghệ để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Linh Nguyễn