Lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã và đang lan tỏa sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, cuộc vận động đã làm thay đổi diện mạo từ nông thôn đến thành thị, nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo xã Bản Nguyên ngày càng khởi sắc.

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, phát triển bền vững, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng NTM: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Người dân xã Phùng Nguyên cắt tỉa cây, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.

Cuộc vận động càng có hiệu quả hơn khi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lồng ghép các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.

Xã Phùng Nguyên được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Vi, Tứ Xã và Phùng Nguyên. Để góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn xã, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong xã đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, hiến đất, huy động ngày công tham gia làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hình thành những con đường hoa, đường điện thắp sáng, các mô hình “Nhà văn hóa khu dân cư Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”; mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”; mô hình “5 có 3 sạch” tại các khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên Nguyễn Thị Minh Xuân: Trong 5 năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và các khu dân cư đã huy động được nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp được 9,3 km đường giao thông, đổ bê tông, kiên cố hóa 12,8 km kênh tưới tiêu, đáp ứng tốt yêu cầu tưới, tiêu nước phục vụ nhu cầu sản xuất của Nhân dân. Bên cạnh đó, các hội viên Nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, CCB đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, góp sức xây dựng NTM.

Với sự đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hóa, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Không chỉ ở nông thôn, cuộc vận động còn được lan tỏa tích cực tại các đô thị. Nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi tuyến phố đi bộ bên bờ sông Đà đi vào hoạt động, vào chủ nhật hàng tuần, các trục đường tổ 15, phường Hòa Bình lại đông vui, nhộn nhịp bởi ngay từ sáng sớm, đại diện các gia đình trong khu dân cư tập trung phân công công việc, cùng nhau dọn dẹp đường, ngõ xóm, giữ gìn môi trường sạch sẽ với phương châm sạch từ nhà ra ngõ, đẹp từ ngõ về nhà.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình trên tuyến phố cũng trồng thêm cây xanh, mua chậu hoa, cây cảnh để dọc ven tuyến đường để tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Mỗi người, mỗi gia đình đóng góp một chút công sức, góp phần xây dựng phường Hòa Bình trở thành đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp, văn minh, đáng sống và phát triển bền vững.

Với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo và thiết thực, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong giám sát theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tạo động lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phương Thanh