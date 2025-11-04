Lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng

Những ngày cuối Thu, Cung Văn hóa Hòa Bình, phường Hoà Bình rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng trống, lời ca, điệu múa. Hơn 1.000 diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ 27 xã, phường khu vực tỉnh Hoà Bình (cũ) đã cùng hội tụ trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025, mang đến một không gian đậm sắc màu văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước.

Sắc màu văn hóa lan tỏa từ cơ sở

Với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Đảng, yêu quê hương trong mỗi người dân.

Tiết mục đạt giải A tại Liên hoan.

Trong tiếng nhạc vang lên đầy khí thế, những tiết mục đầu tiên mở màn đã cuốn khán giả vào không gian nghệ thuật đa sắc. Từ những bản nhạc cách mạng quen thuộc, nhiều tiết mục tập thể dàn dựng kỳ công, có chất lượng nghệ thuật cao như: Theo Đảng trọn đời, Liên khúc Quốc tế ca, Người cộng sản đầu tiên, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Thênh thang đường mới, Hát múa kỷ nguyên mới, Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Liên khúc Đảng đã cho ta mùa xuân – Việt Nam ơi mùa đến rồi... Đến những điệu múa dân gian, đậm đà bản sắc các dân tộc “Kéo si”, “Se sợi”, “Hoa núi”, “Bản Mường vang mãi niềm tin”... Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống tinh thần phong phú của nhân dân Phú Thọ hôm nay.

Mỗi đoàn nghệ thuật quần chúng, mỗi diễn viên không chuyên đều mang đến sân khấu niềm đam mê và tinh thần cống hiến. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ cơ sở.

Bà Bùi Thị Thu Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo Liên hoan đánh giá: “Liên hoan năm nay đạt chất lượng nghệ thuật cao. Các đoàn tham dự nghiêm túc, có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Nhiều tiết mục đã thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với hơi thở cuộc sống, phản ánh tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân Phú Thọ”.

Theo bà Quyên, điều đáng mừng là phong trào văn nghệ quần chúng không chỉ sôi nổi ở các phường trung tâm mà còn lan tỏa mạnh mẽ về tận các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống, bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng con người mới Phú Thọ năng động, sáng tạo.

Những lời ca, điệu múa từ trái tim

Trong 80 tiết mục tham dự, nhiều giọng hát, diễn viên nghiệp dư đã để lại dấu ấn khó quên. Một trong những tiết mục được khán giả cổ vũ nồng nhiệt là phần biểu diễn hát sẩm của em Bảo Hân – phường Hòa Bình. Với chất giọng mộc mạc, trong trẻo, em đã thể hiện ca khúc ca ngợi Bác Hồ và quê hương đổi mới bằng cả tấm lòng. Lời ca giản dị mà xúc động của cô bé khiến nhiều người cảm phục.

Em Bảo Hân - phường Hoà Bình biểu diễn khiến nhiều khán giả xúc động.

Khán giả Nguyễn Thị Lan, xã Cao Phong chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với tiết mục hát sẩm của Bảo Hân. Em thể hiện rất tự nhiên, truyền cảm và có chiều sâu. Qua giọng hát ấy, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc như lan tỏa đến mọi người”.

Không chỉ Bảo Hân, còn có các tài năng nghệ thuật đặc biệt xuất sắc như diễn viên nhí Uyển Nhi của phường Kỳ Sơn, những giọng ca hay, nổi bật như đơn ca, song ca của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã Lạc Lương, Kim Bôi, An Bình, Yên Phú, Mường Động, phường Thống Nhất... cũng gây chú ý bởi phong cách trình diễn tự tin, sáng tạo. Họ là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào văn hóa cơ sở – nơi mọi người dân đều có thể trở thành “nghệ sĩ” trên chính quê hương mình.

Tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc Dao của xã Tiền Phong.

Bà Bùi Thị Thu Quyên khẳng định thêm: “Liên hoan không chỉ là cuộc thi mà còn là dịp để các hạt nhân văn nghệ giao lưu, học hỏi. Những tài năng nhí như Bảo Hân, Uyển Nhi cho thấy sự kế thừa, tiếp nối rất đáng quý của phong trào nghệ thuật quần chúng”.

Từ thành công của liên hoan, có thể thấy phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ đang ngày càng phát triển cả về chiều sâu và quy mô. Hàng trăm câu lạc bộ văn hóa, đội văn nghệ cơ sở được duy trì, trở thành “sân khấu làng” quen thuộc trong đời sống người dân.

Tiết mục đặc sắc của dân tộc Mường.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, những giá trị văn hóa truyền thống được hồi sinh trong nhịp sống mới. Những làn điệu dân ca, điệu múa dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn khơi dậy niềm tự hào và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2025 khép lại nhưng âm hưởng của nó vẫn còn vang mãi trong lòng người xem. Tiếng hát, điệu múa của những “nghệ sĩ không chuyên” đã chứng minh một điều giản dị mà sâu sắc: Văn hóa là sức sống, là sợi dây kết nối con người với quê hương, với Đảng và Tổ quốc. Sau liên hoan, các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, để mỗi người dân đều có cơ hội thể hiện tài năng, góp phần làm đẹp thêm diện mạo văn hóa Phú Thọ – vùng đất Tổ Hùng Vương giàu truyền thống và nhân văn.

Hương Lan