Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù địa bàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng được củng cố, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục

Hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL, gắn với các sự kiện chính trị, pháp lý lớn của đất nước và địa phương. Từ đó, các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động phong phú để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Các Hội thi Hòa giải viên giỏi, Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật, Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi của Bộ CHQS tỉnh, hay Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Công an tỉnh tổ chức... không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn khơi dậy tinh thần học hỏi, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Song song với đó, hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử cùng các hình thức tuyên truyền trực quan như panô, áp phích, tờ gấp pháp luật... cũng được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc cũ, từ năm 2021 đến nay, Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức 15 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành. UBND các huyện, thành phố (cũ) tổ chức gần 1.500 lớp tập huấn, thu hút trên 200.000 lượt người là cán bộ cơ sở, tuyên truyền viên, hòa giải viên và đại diện Nhân dân tham dự. Ngoài ra, tổ chức gần 300 lớp tập huấn chuyên đề về pháp luật đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính, đã giúp 43.000 lượt cán bộ, người dân ở các khu vực trọng điểm nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần giảm thiểu vi phạm và khiếu kiện phức tạp.

Các kênh truyền thông như: Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT - TH tỉnh... thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản pháp luật, nghị quyết HĐND; mở các chuyên mục hỏi đáp, tình huống pháp luật, video bài giảng. Đặc biệt, Fanpage “Phổ biến, giáo dục pháp luật Vĩnh Phúc” đã trở thành kênh thông tin trực tuyến gần gũi, thân thiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp lý.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại tỉnh Phú Thọ cũ, trong 5 năm qua, Sở Tư pháp đã biên tập và phát hành 8.500 cuốn Bản tin Tư pháp, cấp phát gần 2.000 cuốn sách pháp luật cho 26 tủ sách ở vùng khó khăn, đồng thời in và phát hành hơn 100.000 tờ gấp pháp luật, 20.000 cuốn tài liệu PBGDPL. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Sở đã kịp thời hướng dẫn các địa phương chủ động cấp phát tài liệu, đảm bảo công tác tuyên truyền được thông suốt, thống nhất đến tận cơ sở.

Tại Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thành phố (cũ) tổ chức 227 hội nghị tuyên truyền về các chính sách, quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tổ chức 10 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức, hòa giải viên, người có uy tín, đoàn thể và Nhân dân. Qua đó, công tác PBGDPL đã thật sự trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Phù Ninh.

Phổ biến, giáo dục pháp luật - Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Nhận thức rõ PBGDPL là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Sở Tư pháp tỉnh luôn chủ động, linh hoạt trong triển khai, không để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền. Từ ngày 1/7 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động PBGDPL với nhiều cách làm hay như: Ban hành kế hoạch xây dựng chuyên mục “Sổ tay tư pháp”, “Pháp luật và đời sống”, “Hỏi - đáp pháp luật” đăng tải trên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024”; biên soạn và cấp phát hàng nghìn cuốn tài liệu, tờ gấp pháp luật tới cơ sở.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung tuyên truyền các luật, văn bản quan trọng như: Các văn bản về phân cấp, phân quyền, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư thông thoáng; các chính sách đặc thù của địa phương, các thủ tục hành chính có liên quan mật thiết tới người dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, UBND tỉnh chọn 3 cơ quan cấp tỉnh là: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng 9 đơn vị cấp xã làm điểm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ cơ quan Nhà nước đến cộng đồng.

Học sinh Trường THCS Kim Đức hưởng ứng giờ học ngoại khóa tuyên truyền, PBGDPL về trật tự an toàn giao thông.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Thúy Vân cho biết: Để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ của Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đồng bộ trong PBGDPL; tổ chức các cuộc thi, tư vấn pháp luật, đối thoại trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và tìm hướng giải quyết các vấn đề pháp lý trong đời sống.

Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Hội đồng PBGDPL các cấp cần tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, để công tác PBGDPL thật sự trở thành cầu nối giữa pháp luật với cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng, văn minh.

Huy Thắng