Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thăm và chúc Tết doanh nghiệp

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã tới chúc Tết, tặng quà động viên người lao động tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình và Trạm xử lý nước thải KCN bờ trái sông Đà.
Đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh chúc Tết, tặng quà, động viên người lao động tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình.
Tại các đơn vị đến thăm, Trưởng Ban Quản lý các KCN gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và toàn thể công nhân lao động; ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong duy trì, vận hành sản xuất ổn định, đảm bảo các chỉ số kỹ thuật, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các KCN; đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Hoàng Long Biên đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa tới tập thể cán bộ, công nhân viên hai đơn vị, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và ghi nhận đóng góp của người lao động. Những lời chúc đầu xuân, cùng sự quan tâm sâu sắc dịp tết góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo khí thế mới cho năm sản xuất 2026.
