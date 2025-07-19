Lật tàu du lịch tại Quảng Ninh, đến 19h30 đã cứu sống 10 người

Chiều 19/7, tàu du lịch QN 7105 bất ngờ bị lật khi đang tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) do gặp giông lốc. Vị trí xác định nằm ở giữa Hòn Gà chọi và Núi Bài Thơ (cách đất liền khoảng 3 Hải Lý).

Trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. Tính đến 19h30, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người đồng thời vớt được 18 thi thể nạn nhân. Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân; điều động 21 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các phương tiện của Quân chủng Hải quân đã tiếp cận vị trí tàu gặp nạn.

Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn dưới sự chỉ huy trực tiếp của Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

